По информации журналистов издания The New York Times и западных аналитиков, в течение последней недели оккупационная армия РФ на востоке Украины захватила около 15 населенных пунктов в условиях, когда украинские военные продолжают ждать поступления вооружений и боеприпасов от США.

Что известно о ситуации на востоке Украины в условиях ожидания помощи от США

Журналисты издания и западные аналитики приводят заявления командующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на восточном фронте.

По мнению экспертов, это отражает стремление Кремля воспользоваться остатком времени, когда ВСУ продолжают находиться в затруднительном положении для максимального продвижения.

Сырский говорит, что самая сложная ситуация сейчас сложилась вокруг сел к западу от Авдеевки.

После захвата оккупационной армией РФ Авдеевки украинские военные отошли на новые оборонительные рубежи на несколько километров на запад, однако кремлевские захватчики уже захватили и эту линию обороны.

В воскресенье Сырский сообщил, что его войска отошли из Бердичев и Семеновки в Донецкой области — последних двух сел в этом районе, которые еще не находились под полным российским контролем.

Глава неправительственной исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан заявил, что украинское командование должно было сделать "выбор между плохой ситуацией и еще хуже" и решило потерять территории, а не военных.

Ситуация еще больше усугубляется тем, что российским войскам удалось прорвать северную часть этой оборонительной линии, воспользовавшись пробелом в украинских позициях, и быстро зайти в село Очеретино.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

По словам аналитиков из Института изучения войны (ISW), захват российскими оккупантами Очеретиного поставили командование преступной армии РФ перед выбором, продолжать наступать на запад в Покровск, или продвигаться на север к Временному Яру.

По данным украинских официальных лиц, в наступлении на Времен Яр — город, расположенный на стратегической высоте, участвуют до 25 тыс. российских военных.

Захват этого населенного пункта поставил бы под прямую угрозу город Константиновка, который является основным пунктом поставки украинских войск на большей части восточного фронта.

Продвижение севернее Очеретино может также позволить российским войскам атаковать Константиновку с юга.

Военный эксперт Сергей Кузан отметил, что продвижение российских оккупантов будет "продолжаться в ближайшем будущем, в зависимости от того, как быстро и в каком объеме поступит западная помощь".

До сих пор неизвестно, успеет ли помощь поступить на поле боя достаточно быстро, чтобы остановить российское продвижение.