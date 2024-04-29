За інформацією журналістів видання The New York Times та західних аналітиків, протягом останнього тижня окупаційна армія РФ на сході України захопила близько 15 населених пунктів в умовах, коли українські військові продовжують чекати на надходження озброєнь та боєприпасів від США.

Що відомо про ситуацію на сході України в умовах очікування допомоги від США

Журналісти видання та західні аналітики наводять заяви командувача ЗСУ Олександра Сирського, щодо погіршення ситуації на східному фронті.

На думку експертів, це відображає прагнення Кремля скористатись залишком часу, коли ЗСУ продовжують перебувати у скрутному становищі, для максимального просування.

Сирський каже, що найскладніша ситуація на даний момент склалася навколо сіл на захід від Авдіївки.

Після захоплення окупаційною армією РФ Авдіївки українські військові відійшли на нові оборонні рубежі на кілька кілометрівна захід, однак кремлівські загарбники наразі вже захопили і цю лінію оборони.

У неділю Сирський повдіомив, що його війська відійшли з Бердичів і Семенівки на Донеччині — останніх двох сіл у цьому районі, які ще не перебували під повним російським контролем.

Голова неурядової дослідницької групи "Український центр безпеки і співробітництва" Сергій Кузан заявив, що українське командування мало зробити "вибір між поганою ситуацією і ще гіршою" і вирішило втратити території, а не військових.

Ситуація ще більше ускладнюється тим, що російським військам вдалося прорвати північну частину цієї оборонної лінії, скориставшись прогалиною в українських позиціях, і швидко зайти до села Очеретине.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), захоплення російськими окупантами Очеретиного поставили командування злочинної армії РФ перед вибором, продовжувати наступати на захід до Покровська, або просуватися на північ до Часового Яру.

За даними українських офіційних осіб, у наступі на Часів Яр — місто, яке розташовано на стратегічній висоті — беруть участь до 25 тис російських військових.

Захоплення цього населеного пунтку поставило б під пряму загрозу місто Костянтинівка, яке є основним пунктом постачання українських військ на більшій частині східного фронту.

Просування на північ від Очеретиного може також дозволити російським військам атакувати Костянтинівку з півдня.

Військовий експерт Сергій Кузан зазначив, що просування російських окупантів "продовжуватиметься в найближчому майбутньому, залежно від того, як швидко і в якому обсязі надійде західна допомога".

Досі невідомо, чи встигне допомога надійти на поле бою достатньо швидко, щоб зупинити російське просування.