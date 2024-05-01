Согласно данным ISW, российские захватчики решили замедлить продвижение и подготовить резервы, чтобы попытаться наступать на Торецк.

Что происходит на фронте

Американские аналитики обращают внимание на то, что 30 апреля в районе Авдеевки армия РФ впервые за несколько дней не совершила никаких подтвержденных наступлений.

Однако, что важно понимать, на направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем у Авдеевки.

Как отмечает Институт изучения войны, пока сложно увидеть закономерность, однако это может указывать на то, что российские войска несколько замедляют темпы атак вокруг Авдеевки, возобновляя наступательные действия вокруг Часового Яра.

Приблизительно с 20 апреля российские войска сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалинового (к северу от Авдеевки), но по состоянию на 30 апреля темпы подтвержденного продвижения, похоже, замедлились. Поделиться

Россияне хотят захватить Торецк

ISW предупреждает о том, что армия РФ может попытаться прорваться по направлению к Торецку, чтобы дополнить свои наступательные операции вблизи Часового Яра.

Однако такое развитие событий, возможно, потребует от российских войск тактическую паузу, чтобы сконцентрировать силы для наступления.