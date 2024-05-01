У США попереджають про нову ціль армії РФ на полі бою
Категорія
Україна
Дата публікації

У США попереджають про нову ціль армії РФ на полі бою

армія РФ
Джерело:  ISW

 Згідно з даними ISW, російські загарбники вирішили сповільнити просування та підготувати резерви, щоб спробувати наступати на Торецьк.

Що відбувається на фронті

Американські аналітики звертають увагу на те, що 30 квітня в районі Авдіївки армія РФ вперше за кілька днів не здійснила жодних підтверджених наступів.

Однак, що важливо розуміти, на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

Як зазначає Інститут вивчення війни, одного дня недостатньо, щоб встановити закономірність, проте це може вказувати на те, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру.

Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.

Росіяни хочуть захопити Торецьк

 ISW попереджає про те, що армія РФ може спробувати прорватися у напрямку Торецька, щоб доповнити свої наступальні операції поблизу Часового Яру.

Однак такий розвиток подій, цілком можливо, вимагатиме від російських військ тактичну паузу, щоб сконцентрувати сили для наступу.

Часів Яр є оперативно важливим об’єктом, оскільки він стане плацдармом для російських військ для початку наступальних операцій на Дружківку та Костянтинівку, які слугують фортецями для чотирьох великих міст Донецька. Проте російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для підсилення існуючих підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька.

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