У США попереджають про нову ціль армії РФ на полі бою

Згідно з даними ISW, російські загарбники вирішили сповільнити просування та підготувати резерви, щоб спробувати наступати на Торецьк.

Що відбувається на фронті

Американські аналітики звертають увагу на те, що 30 квітня в районі Авдіївки армія РФ вперше за кілька днів не здійснила жодних підтверджених наступів.

Однак, що важливо розуміти, на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

Як зазначає Інститут вивчення війни, одного дня недостатньо, щоб встановити закономірність, проте це може вказувати на те, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру.

Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися. Поширити

Росіяни хочуть захопити Торецьк

ISW попереджає про те, що армія РФ може спробувати прорватися у напрямку Торецька, щоб доповнити свої наступальні операції поблизу Часового Яру.

Однак такий розвиток подій, цілком можливо, вимагатиме від російських військ тактичну паузу, щоб сконцентрувати сили для наступу.