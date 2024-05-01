Видання Politico звертає увагу на те, що хвиля українських атак на російські НПЗ досягла неймовірних успіхів, адже найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне продовжують стрімко рости.

Ефект ударів України по російських НПЗ перевершив всі очікування

Що важливо розуміти, ціни на дизельне пальне для російських споживачів злетіли до небес, піднявшись майже на 10 відсотків лише протягом останнього тижня.

Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені призупиняти виробництво. Поширити

Як відомо, тиждень тому 2 паливних російських сховища були серйозно пошкоджені внаслідок атаки дронів — паливо згоріло.

Ба більше, протягом останніх декількох місяців понад десяток нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах зазнали подібних ударів.

Це як комар — коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч у ніч, ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту, — прокоментував успішні атаки українських сил ексофіцер британської військової розвідки Філіп Інгрем. Поширити

На його переконання, цю стратегію "будуть вивчати в академіях підготовки офіцерів у найближчі десятиліття".

Наслідки українських атак стали катастрофічними для РФ

Згідно з даними журналістів, країна-агресорка РФ скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму.

Тиждень тому вона відвантажила понад 712 тисяч тонн дизельного пального, порівняно з понад 844 тисячами за той же тиждень у 2023 році.

Для Москви це і політична, і військова проблема. Крім того, що дешеве паливо необхідне для військових зусиль Росії, воно є ключовою частиною компенсації очільника РФ Володимира Путіна для населення, протиотрутою від відставання зарплат і слабкого рубля.

Politico озвучило прогноз, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому.