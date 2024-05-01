Уночі 1 травня дрони атакували Рязанську та Воронезьку області Росії, в результаті чого спалахнув Рязанський НПЗ.

“Бавовна” в Росії набирає обертів

Нову атаку з боку України уже офіційно підтвердили губернатор Рязанської області Павло Малков та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Як стверджують місцеві мешканці, потужний удар по НПЗ відбувся близько третьої години ранку.

За їхніми словами, спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

Наразі на заводі працюють оперативні служби.

Малков також почав стверджувати, що один безпілотник вдалося збити.

Варто звернути увагу на те, що кількість БПЛА, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив.

Гусєв згодом повідомив, що в ніч на середу над територією Воронезької області було збито два безпілотники.

Він також додав, один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один — у Воронезькій області.

Що важливо розуміти, що Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.

Окрім того, наголошується, що це третій за потужністю серед російських НПЗ, який може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Масована атака дронів на РФ 27 квітня. Що відомо

Міноборони РФ заявило про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, зокрема 66 — над Краснодарським краєм.

Вибухи лунали в кількох районах, зафіксовані влучання і пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ “Словʼянськ ЕКО” біля міста Словʼянськ-на-Кубані. Цей НПЗ переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік. Поширити

За словами очільника Словʼянського району Краснодарського краю Романа Синяговського, під удар потрапив завод у Словʼянську-на-Кубані.