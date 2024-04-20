Дрони ГУР, СБУ та ССО атакували електропідстанції та НПЗ в Росії — джерело

20 квітня українські дрони масово атакували територію РФ. Це спільна операція Головного управління розвідки МОУ, Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ.
Що відомо про масову атаку дронами РФ 20 квітня
За даними джерел, цієї ночі 20 квітня десятки українських безпілотників "завітали" до восьми областей РФ - Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської.
Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.
Як зазначають джерела, це була спільна операція СБУ, ГУР та Сил спецоперацій ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах Росії виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
За інформацією джерел з Головного управління розвідки, дронами-камікадзе було атаковано відразу низку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.
Зокрема, під удар БПЛА потрапили НПЗ у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.
Очевидці та журналісти зазначають, що цілі були атаковані принаймні півсотнею дронів.
20 квітня 50 безпілотниківатакували вісім російських областей
За інформацією російських окупантів, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА. З них:
двадцять шість — над територією Бєлгородської області;
десять — над територією Брянської області;
вісім — над територією Курської області;
два — над Тульською областю;
по одному — над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.
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