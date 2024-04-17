Дрони ГУР атакували російську загоризонтну РЛС " Контейнер" у Мордовії — джерело

17 квітня українські дрони атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Що відомо про нову атаку ГУР у Мордовії

Як зазначається, ціллю удару БпЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження — близько 580 кілометрів.

Українські дрони знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії. За даними УП, це операція ГУР

ВІДЕО з соцмереж pic.twitter.com/EzMWviLavv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках.

Місцеві мешканці у месенжерах пишуть, що звуки вибухів було чутно близько 9 ранку. Також у мережі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

Про першу атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно повідомлялося 11 квітня. За інформацією ЗМІ, тоді внаслідок атаки пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт.

За словами джерела, наслідки нинішньої атаки наразі уточнюються.

СБУ вразила РЛС армії РФ у Брянській області

Військові 13-го Головного Управління контррозвідки СБУ вразили радиолокаційну станцію дальної дії окупаційної армії РФ в Брянській області, яка дозволяла російським окупантам контролювати небо над Україною углиб до 700 км.

Зокрема, радіолокаційну станцію вартістю 100 мільйонів доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

Джерело з Служби безпеки підтвердило, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці, — зазначили в СБУ. Поширити

При цьому, відзначається, що це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ.

Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ.

Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.