Дроны ГУР атаковали российскую загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии — источник

17 апреля украинские дроны атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковилкино в Мордовии.
Что известно о новой атаке ГУР в Мордовии
Целью удара БпЛА стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км. Расстояние от украинской границы до места поражения — около 580 километров.
Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковилкино в Мордовии в 2000-2002 годах.
Местные жители в мессенжерах пишут, что звуки взрывов были слышны около 9 утра. Также в сети публикуют видео, на которых виден столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.
О первой атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковилкино сообщалось 11 апреля. По информации СМИ, тогда в результате атаки повреждения получило здание, в котором размещался командный пункт.
По словам источника, последствия нынешней атаки уточняются.
СБУ поразила РЛС армии РФ в Брянской области
Военные 13-го Главного Управления контрразведки СБУ поразили радиолокационную станцию дальнего действия оккупационной армии РФ в Брянской области, позволявшей российским оккупантам контролировать небо над Украиной вглубь до 700 км.
В частности, радиолокационную станцию стоимостью 100 миллионов долларов поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа.
Источник из Службы безопасности подтвердил, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".
При этом отмечается, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ.
Первый они были уничтожены в Белгородской области РФ.
Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.
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