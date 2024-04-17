Дроны ГУР атаковали российскую загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии — источник

17 апреля украинские дроны атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковилкино в Мордовии.

Что известно о новой атаке ГУР в Мордовии

Целью удара БпЛА стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км. Расстояние от украинской границы до места поражения — около 580 километров.

Українські дрони знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії. За даними УП, це операція ГУР

ВІДЕО з соцмереж pic.twitter.com/EzMWviLavv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковилкино в Мордовии в 2000-2002 годах.

Местные жители в мессенжерах пишут, что звуки взрывов были слышны около 9 утра. Также в сети публикуют видео, на которых виден столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

О первой атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковилкино сообщалось 11 апреля. По информации СМИ, тогда в результате атаки повреждения получило здание, в котором размещался командный пункт.

По словам источника, последствия нынешней атаки уточняются.

СБУ поразила РЛС армии РФ в Брянской области

Военные 13-го Главного Управления контрразведки СБУ поразили радиолокационную станцию дальнего действия оккупационной армии РФ в Брянской области, позволявшей российским оккупантам контролировать небо над Украиной вглубь до 700 км.

В частности, радиолокационную станцию стоимостью 100 миллионов долларов поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа.

Источник из Службы безопасности подтвердил, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке, — отметили в СБУ. Поделиться

При этом отмечается, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ.

Первый они были уничтожены в Белгородской области РФ.

Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.