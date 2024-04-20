У Шойгу заявили про атаку 50 дронів на вісім областей РФ

Що відомо про масову атаку дронів по території РФ

За інформацією російських окупантів, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА. З них:

двадцять шість — над територією Бєлгородської області;

десять — над територією Брянської області;

вісім — над територією Курської області;

два — над Тульською областю;

по одному — над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Дрони атакували нафтобазу в Смоленській області РФ

Губернатор Калузької області заявив, що дрони пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Повідомляють зокрема про атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Смоленській області.

У цьому районі розташована нафтобаза "Кардимове", яка належить "Лукойлу".

Губернатор області Василь Анохін заявив, що безпілотники нібито вдалося знищити силами ППО, проте почалася пожежа через падіння уламків.

На об'єкті почалося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами.

Окрім цього після атаки БПЛА спалахнула підстанція у Вигоничах Брянської області.

За свідченнями місцевих жителів, перед пожежею було чути 5-6 вибухів, у повітрі працювала ППО. За попередніми даними, підстанцію атакували кілька БПЛА.