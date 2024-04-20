У Шойгу заявили об атаке 50 дронов на восемь областей РФ

Ночью 20 апреля 50 беспилотников самолетного типа атаковали восемь российских областей.
Что известно о массовой атаке дронов по территории РФ
По информации российских оккупантов, ПВО окупантов якобы уничтожило и перехватило пятьдесят БПЛА. Из них:
двадцать шесть — над территорией Белгородской области;
десять — над территорией Брянской области;
восемь — над территорией Курской области;
два — над Тульской областью;
по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ
Губернатор Калужской области заявил, что дроны повредили объект энергетической инфраструктуры.
Сообщается, в частности, об атаке на объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.
В этом районе расположена нефтебаза "Кардымово", принадлежащая "Лукойлу".
Губернатор области Василий Анохин заявил, что беспилотники якобы удалось уничтожить силами ПВО, однако начался пожар из-за падения обломков.
На объекте началось воспламенение емкости с горюче-смазочными материалами.
Кроме этого, после атаки БПЛА вспыхнула подстанция в Выгоничах Брянской области.
По свидетельствам местных жителей, перед пожаром было слышно 5-6 взрывов, в воздухе работала ПВО. По предварительным данным, подстанцию атаковали несколько БПЛА.
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