У Шойгу заявили об атаке 50 дронов на восемь областей РФ

Что известно о массовой атаке дронов по территории РФ

По информации российских оккупантов, ПВО окупантов якобы уничтожило и перехватило пятьдесят БПЛА. Из них:

двадцать шесть — над территорией Белгородской области;

десять — над территорией Брянской области;

восемь — над территорией Курской области;

два — над Тульской областью;

по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ

Губернатор Калужской области заявил, что дроны повредили объект энергетической инфраструктуры.

Сообщается, в частности, об атаке на объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.

В этом районе расположена нефтебаза "Кардымово", принадлежащая "Лукойлу".

Губернатор области Василий Анохин заявил, что беспилотники якобы удалось уничтожить силами ПВО, однако начался пожар из-за падения обломков.

На объекте началось воспламенение емкости с горюче-смазочными материалами.

Кроме этого, после атаки БПЛА вспыхнула подстанция в Выгоничах Брянской области.

По свидетельствам местных жителей, перед пожаром было слышно 5-6 взрывов, в воздухе работала ПВО. По предварительным данным, подстанцию атаковали несколько БПЛА.