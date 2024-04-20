Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ — видео

Более 50 беспилотников атаковали регионы России в ночь на 20 апреля. Сообщается о пожаре на нефтебазе в Смоленской области.

Атака дронов на регионы России

Минобороны РФ отчиталось о сбитии якобы 50 дронов над 8 российскими регионами — в пределах Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Губернатор Калужской области заявил, что дроны повредили объект энергетической инфраструктуры.

Сообщается, в частности, об атаке на объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.

В этом районе расположена нефтебаза "Кардымово", принадлежащая "Лукойлу".

Губернатор области Василий Анохин заявил, что беспилотники якобы удалось уничтожить силами ПВО, однако начался пожар из-за падения обломков.

На объекте началось воспламенение емкости с горюче-смазочными материалами.

Почему российские НПЗ являются законными целями военных атак

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям и президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар отмечает, что НПЗ не просто выпускает бензин, дизель или керосин.

Ассортимент продукции НПЗ — от нескольких десятков до нескольких сотен наименований разнообразной продукции, в том числе специфического назначения.

Например, производство горючего Т-8В для самолетов сверхзвуковой авиации, в частности, для Ту-22М3 или различные специальные масла - турбинные, моторные, трансмиссионные, энергетические и гидравлические жидкости, без которых невозможно представить работу авиационных двигателей, гидросистем самолетов и кораблей, танковых трансмиссий. , редукторов винтов вертолетов и турбовинтовых самолетов типа того же бомбардировщика Ту-95МС.