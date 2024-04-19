В ПАСЕ приняли резолюцию, отмечающую, что согласно международному гуманитарному праву российские нефтеперерабатывающие заводы могут считаться законными целями военных атак.
Что думают ПАСЕ и НАТО об ударах по российским НПЗ
Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям и президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар отметил, что в ПАСЕ приняли Резолюцию 2540 (2024) «Смерть Алексея Навального и необходимость противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией».
Она содержит ряд важных для Украины вещей.
Аналитик обращает внимание на то, что это совпадает с видением, которое другими словами озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 апреля.
Тогда он сказал, что Украина в порядке самообороны имеет право атаковать находящиеся вне ее территории военные цели РФ.
Как отмечает Гончар, и ПАСЕ, и Генсек НАТО дипломатически разъяснили вашингтонским чиновникам что и к чему.
Как российские НПЗ работают на русскую армию
Гончар приводит пример производства этими НПЗ горючего Т-8В для самолетов сверхзвуковой авиации, в частности, для Ту-22М3.
Также в продукцию НПЗ входят различные специальные масла — турбинные, моторные, трансмиссионные, энергетические и гидравлические жидкости, без которых невозможно представить себе работу авиационных двигателей, гидросистем самолетов и кораблей, танковых трансмиссий, редукторов вертолетов и турбовинтовых самолетов типа того же бомбардировщика. .
Аналитик подчеркивает, что целый ряд продукции НПЗ выпускается только исключительно для нужд российской армии, она не используется в гражданском секторе. Поэтому НПЗ являются законными военными целями.
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