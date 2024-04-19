В ПАСЕ приняли резолюцию, отмечающую, что согласно международному гуманитарному праву российские нефтеперерабатывающие заводы могут считаться законными целями военных атак.

Что думают ПАСЕ и НАТО об ударах по российским НПЗ

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям и президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар отметил, что в ПАСЕ приняли Резолюцию 2540 (2024) «Смерть Алексея Навального и необходимость противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией».

Она содержит ряд важных для Украины вещей.

Я остановлюсь только на одной, которая продолжает быть актуальной в контексте упреков нам со стороны ряда американских официалов по поводу нежелательности украинских атак против российских нефтеперерабатывающих заводов. Так вот, ПАСЕ считает, что согласно международному гуманитарному праву, российские нефтеперерабатывающие заводы могут считаться законными целями военных атак. Михаил Гончар Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Аналитик обращает внимание на то, что это совпадает с видением, которое другими словами озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 апреля.

Тогда он сказал, что Украина в порядке самообороны имеет право атаковать находящиеся вне ее территории военные цели РФ.

Это часть законного права на самооборону — удары по легитимным военным целям за пределами страны, — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Поделиться

Как отмечает Гончар, и ПАСЕ, и Генсек НАТО дипломатически разъяснили вашингтонским чиновникам что и к чему.

Со своей стороны отмечу, что НПЗ не просто выпускает бензин, дизель или керосин, как кому-то кажется на берегах Потомаку, когда устами заместителя министра обороны США утверждают, что НПЗ — это гражданский объект. Ассортимент продукции НПЗ — это от нескольких десятков до нескольких сот наименований разнообразной продукции, в том числе специфического назначения. Михаил Гончар Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Как российские НПЗ работают на русскую армию

Гончар приводит пример производства этими НПЗ горючего Т-8В для самолетов сверхзвуковой авиации, в частности, для Ту-22М3.

И это горючее выпускается именно на некоторых НПЗ по специальной технологии, чтобы оно сохраняло свою стабильность, когда при сверхзвуковом полете горючее в баках разогревается до температуры более 100ºС. Так же и крылатые ракеты типа Х-101 или «Калибр» заправляются разными марками авиационного керосина. Поделиться

Также в продукцию НПЗ входят различные специальные масла — турбинные, моторные, трансмиссионные, энергетические и гидравлические жидкости, без которых невозможно представить себе работу авиационных двигателей, гидросистем самолетов и кораблей, танковых трансмиссий, редукторов вертолетов и турбовинтовых самолетов типа того же бомбардировщика. .