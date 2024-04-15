Россия возобновила работу нескольких НПЗ после атак украинских дронов

Россия пытается отремонтировать поврежденные дронами НПЗ

Количество мощностей, простаивавших в результате атак, уменьшилось с 14% до около 10% в конце марта.

Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

Отмечается, что после удара по заводу "Танеко" 2 апреля не было никаких сообщений об успешных украинских атаках на крупные российские НПЗ и Россия быстро восстанавливает их, несмотря на трудности с получением западных технологий.

Reuters пишет, что принадлежащий "Роснефти" Рязанский завод вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти АВТ-4 и главную установку АВТ-6, а также Куйбышевский НПЗ, ремонтирует АВТ-4, сызранскую установку АВТ-5, и ранее остановленную на техническое обслуживание и установку АВТ-6.

Общая мощность российской первичной нефтепереработки, которая простаивала из-за атак украинских дронов, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки ранее.

Однако, как отмечает агентство, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле (по сравнению с 4,1 млн тонн в марте). Поделиться

Атаки украинских беспилотников на НПЗ РФ

13 марта СБУ атаковала беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской области РФ. Источники сообщили Общественному, что дроны ГУР атаковали завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

15 марта украинские беспилотники атаковали предприятие "Первый завод" в Калужской области РФ, занимающееся переработкой нефти.

16 марта дроны атаковали три российских НПЗ в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Суммарно в год они перерабатывают около 25 млн т нефти, а это почти 10% всей нефтепереработки РФ. По информации источников, это спецоперация СБУ.

Утром 2 апреля дроны атаковали два завода в Елабуге и Нижнекамске (Республика Татарстан, Россия). В частности, в Елабуге находится так называемая особая экономическая зона "Алабуга", где россияне наладили производство ударных иранских беспилотников типа Shahed. В Нижнекамске было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие. Поделиться

Также под атакой оказался завод в Елабуге, на котором россияне собирают иранские "шахеды", маркируя их под "Герань-2".

Ночные взрывы на НПЗ в Татарстане — это совместная операция СБУ и ГУР. Источник отметил, что украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ.

Неназванный представитель НАТО рассказал агентству Reuters, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могли вывести из строя более 15% мощностей РФ.