Россия возобновила работу нескольких НПЗ после атак украинских дронов

Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от ударов беспилотниками Украины.
Россия пытается отремонтировать поврежденные дронами НПЗ
Количество мощностей, простаивавших в результате атак, уменьшилось с 14% до около 10% в конце марта.
Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.
Отмечается, что после удара по заводу "Танеко" 2 апреля не было никаких сообщений об успешных украинских атаках на крупные российские НПЗ и Россия быстро восстанавливает их, несмотря на трудности с получением западных технологий.
Reuters пишет, что принадлежащий "Роснефти" Рязанский завод вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти АВТ-4 и главную установку АВТ-6, а также Куйбышевский НПЗ, ремонтирует АВТ-4, сызранскую установку АВТ-5, и ранее остановленную на техническое обслуживание и установку АВТ-6.
Общая мощность российской первичной нефтепереработки, которая простаивала из-за атак украинских дронов, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки ранее.
Атаки украинских беспилотников на НПЗ РФ
13 марта СБУ атаковала беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской области РФ. Источники сообщили Общественному, что дроны ГУР атаковали завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.
15 марта украинские беспилотники атаковали предприятие "Первый завод" в Калужской области РФ, занимающееся переработкой нефти.
16 марта дроны атаковали три российских НПЗ в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Суммарно в год они перерабатывают около 25 млн т нефти, а это почти 10% всей нефтепереработки РФ. По информации источников, это спецоперация СБУ.
Также под атакой оказался завод в Елабуге, на котором россияне собирают иранские "шахеды", маркируя их под "Герань-2".
Ночные взрывы на НПЗ в Татарстане — это совместная операция СБУ и ГУР. Источник отметил, что украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ.
Неназванный представитель НАТО рассказал агентству Reuters, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могли вывести из строя более 15% мощностей РФ.
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