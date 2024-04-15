Росія відновила роботу кількох НПЗ після атак українських дронів

Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які постраждали від ударів безпілотниками України.
Росія намагається відремонтувати пошкоджені дронами НПЗ
Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, зменшилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.
Про це свідчать підрахунки Reuters.
Зазначається, що після того, удару по заводу "Танеко" 2 квітня, не було жодних повідомлень про успішні українські атаки на великі російські НПЗ і Росія швидко відновлює їх, попри труднощі з отриманням західних технологій.
Reuters пише, що Рязанський завод, що належить "Роснефти", повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти АВТ-4 і головну установку АВТ-6, а також Куйбишевський НПЗ, ремонтує АВТ-4, сизранську установку АВТ-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку АВТ-6.
Загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через атаки українських дронів, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.
Атаки українських безпілотників на НПЗ РФ
13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.
15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.
16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 млн т нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.
Також під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".
Нічні вибухи на НПЗ в Татарстані — це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.
Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.
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