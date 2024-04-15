Росія відновила роботу кількох НПЗ після атак українських дронів
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Економіка
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Росія відновила роботу кількох НПЗ після атак українських дронів

НПЗ
Джерело:  Reuters

Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які постраждали від ударів безпілотниками України.

Росія намагається відремонтувати пошкоджені дронами НПЗ

Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, зменшилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

Про це свідчать підрахунки Reuters.

Зазначається, що після того, удару по заводу "Танеко" 2 квітня, не було жодних повідомлень про успішні українські атаки на великі російські НПЗ і Росія швидко відновлює їх, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Reuters пише, що Рязанський завод, що належить "Роснефти", повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти АВТ-4 і головну установку АВТ-6, а також Куйбишевський НПЗ, ремонтує АВТ-4, сизранську установку АВТ-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку АВТ-6.

Загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через атаки українських дронів, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

Проте, як зазначає агентство, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки і технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).

Атаки українських безпілотників на НПЗ РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 млн т нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Вранці 2 квітня дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу Shahed. У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Також під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

Нічні вибухи на НПЗ в Татарстані — це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.

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