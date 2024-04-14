Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що не бачить підтвердження заявам США, що атаки українських дронів по НПЗ на території Росії провокують зростання світових цін на нафту.
Що Кулеба каже про ймовірне припинення атак українських БпЛА по НПЗ на території РФ
Кулеба зазначив, що злочинну збройну агресію та ракетно-дроновий терор першою проти України розв’язала Росія.
Наразі, як зазначає очільник МЗС України, для захисту власної енергетичної інфраструктури від атак окупаційної армії РФ Україні потрібні додаткові системи ППО від партнерів.
За його словами, через відмову партнерів надавати ППО Patriot в Україні зростає кількість жертв серед цивільного населення внаслідок атак злочинної армії РФ.
На його думку, за таких обставин Україна змушена керуватись виключно власними інтересами.
Він зазначив, що можна буде обговорити із партнерами припинення атак дронами по НПЗ на території РФ за умови отримання щонайменше 7 систем ППО Patriot.
Кулеба про переговори з партнерами щодо додаткових систем ППО
На думку глави МЗС, цілком реальним є варіант, за якого системи ППО Patriot на території Польщі будуть також прикривати західні регіони України.
Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами, які могли б поділитися з Україною системами ППО, розглядаються дуже різні рішення.
При цьому у відповідь на питання щодо схвалення проекту фінансування допомоги Україні з боку США Кулеба зазначив, що вже не наважується прогнозувати.
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