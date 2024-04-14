Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що не бачить підтвердження заявам США, що атаки українських дронів по НПЗ на території Росії провокують зростання світових цін на нафту.

Що Кулеба каже про ймовірне припинення атак українських БпЛА по НПЗ на території РФ

Кулеба зазначив, що злочинну збройну агресію та ракетно-дроновий терор першою проти України розв’язала Росія.

Наразі, як зазначає очільник МЗС України, для захисту власної енергетичної інфраструктури від атак окупаційної армії РФ Україні потрібні додаткові системи ППО від партнерів.

Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо, появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем на світовому, — зазначив Кулеба. Поширити

За його словами, через відмову партнерів надавати ППО Patriot в Україні зростає кількість жертв серед цивільного населення внаслідок атак злочинної армії РФ.

Це нікого не хвилює? Я всіх дуже люблю і поважаю наших партнерів, але коли доходить до такої логіки, то в мене одне питання: а у нас через удари по нашій критичній системі, через відсутність батарей Patriot росте кількість людей, які живуть без світла, — підкреслив Кулеба. Поширити

На його думку, за таких обставин Україна змушена керуватись виключно власними інтересами.

Він зазначив, що можна буде обговорити із партнерами припинення атак дронами по НПЗ на території РФ за умови отримання щонайменше 7 систем ППО Patriot.

А якщо немає цих батарей, немає пакета допомоги й при цьому тебе щось просять не робити, тоді про що говорити. Кожен виживає, як може, — пояснює Кулеба. Поширити

Кулеба про переговори з партнерами щодо додаткових систем ППО

На думку глави МЗС, цілком реальним є варіант, за якого системи ППО Patriot на території Польщі будуть також прикривати західні регіони України.

Зараз все реально. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" дронів чи ракет на їхню територію, — пояснює Кулеба. Поширити

Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами, які могли б поділитися з Україною системами ППО, розглядаються дуже різні рішення.

Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте, — розповідає глава МЗС. Поширити

При цьому у відповідь на питання щодо схвалення проекту фінансування допомоги Україні з боку США Кулеба зазначив, що вже не наважується прогнозувати.