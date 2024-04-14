Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не видит подтверждения заявлениям США, что атаки украинских дронов по НПЗ на территории России провоцируют рост мировых цен на нефть.
Что Кулеба говорит о вероятном прекращении атак украинских БпЛА по НПЗ на территории РФ
Кулеба отметил, что преступную вооруженную агрессию и ракетно-дроновый террор первой против Украины развязала Россия.
Как отмечает глава МИД Украины, для защиты собственной энергетической инфраструктуры от атак оккупационной армии РФ Украине нужны дополнительные системы ПВО от партнеров.
По его словам, из-за отказа партнеров предоставлять ПВО Patriot в Украине растет количество жертв среди гражданского населения в результате атак преступной армии РФ.
По его мнению, при таких обстоятельствах Украина вынуждена руководствоваться исключительно собственными интересами.
Он отметил, что можно будет обсудить с партнерами прекращение атак дронами по НПЗ на территории РФ при условии получения по меньшей мере 7 систем ПВО Patriot.
Кулеба о переговорах с партнерами по дополнительным системам ПВО
По мнению главы МИД, вполне реален вариант, при котором системы ПВО Patriot на территории Польши будут также прикрывать западные регионы Украины.
Кулеба отметил, что сейчас во время переговоров с партнерами, которые могли бы поделиться с Украиной системами ПВО, рассматриваются разные решения.
При этом в ответ на вопрос одобрения проекта финансирования помощи Украине со стороны США Кулеба отметил, что уже не решается прогнозировать.
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