Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не видит подтверждения заявлениям США, что атаки украинских дронов по НПЗ на территории России провоцируют рост мировых цен на нефть.

Что Кулеба говорит о вероятном прекращении атак украинских БпЛА по НПЗ на территории РФ

Кулеба отметил, что преступную вооруженную агрессию и ракетно-дроновый террор первой против Украины развязала Россия.

Как отмечает глава МИД Украины, для защиты собственной энергетической инфраструктуры от атак оккупационной армии РФ Украине нужны дополнительные системы ПВО от партнеров.

Послушал господина Остина, очень большой друг Украины, многое для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем на мировом, — отметил Кулеба. Поделиться

По его словам, из-за отказа партнеров предоставлять ПВО Patriot в Украине растет количество жертв среди гражданского населения в результате атак преступной армии РФ.

Это никого не волнует? Я всех очень люблю и уважаю наших партнеров, но когда доходит до такой логики, то у меня один вопрос: а у нас из-за ударов по нашей критической системе, из-за отсутствия батарей Patriot растет количество людей, живущих без света, — подчеркнул Кулеба. Поделиться

По его мнению, при таких обстоятельствах Украина вынуждена руководствоваться исключительно собственными интересами.

Он отметил, что можно будет обсудить с партнерами прекращение атак дронами по НПЗ на территории РФ при условии получения по меньшей мере 7 систем ПВО Patriot.

А если нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя что-нибудь просят не делать, тогда о чем говорить. Каждый выживает как может, — объясняет Кулеба. Поделиться

Кулеба о переговорах с партнерами по дополнительным системам ПВО

По мнению главы МИД, вполне реален вариант, при котором системы ПВО Patriot на территории Польши будут также прикрывать западные регионы Украины.

Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию, — объясняет Кулеба. Поделиться

Кулеба отметил, что сейчас во время переговоров с партнерами, которые могли бы поделиться с Украиной системами ПВО, рассматриваются разные решения.

Когда мы сидим за закрытой дверью, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывала вашу границу, будет прикрывать вашу границу, но дайте, — рассказывает глава МИД. Поделиться

При этом в ответ на вопрос одобрения проекта финансирования помощи Украине со стороны США Кулеба отметил, что уже не решается прогнозировать.