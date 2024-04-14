Кулеба назвал условие прекращения атак БпЛа по НПЗ в РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба назвал условие прекращения атак БпЛа по НПЗ в РФ

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не видит подтверждения заявлениям США, что атаки украинских дронов по НПЗ на территории России провоцируют рост мировых цен на нефть.

Что Кулеба говорит о вероятном прекращении атак украинских БпЛА по НПЗ на территории РФ

Кулеба отметил, что преступную вооруженную агрессию и ракетно-дроновый террор первой против Украины развязала Россия.

Как отмечает глава МИД Украины, для защиты собственной энергетической инфраструктуры от атак оккупационной армии РФ Украине нужны дополнительные системы ПВО от партнеров.

Послушал господина Остина, очень большой друг Украины, многое для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем на мировом, — отметил Кулеба.

По его словам, из-за отказа партнеров предоставлять ПВО Patriot в Украине растет количество жертв среди гражданского населения в результате атак преступной армии РФ.

Это никого не волнует? Я всех очень люблю и уважаю наших партнеров, но когда доходит до такой логики, то у меня один вопрос: а у нас из-за ударов по нашей критической системе, из-за отсутствия батарей Patriot растет количество людей, живущих без света, — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, при таких обстоятельствах Украина вынуждена руководствоваться исключительно собственными интересами.

Он отметил, что можно будет обсудить с партнерами прекращение атак дронами по НПЗ на территории РФ при условии получения по меньшей мере 7 систем ПВО Patriot.

А если нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя что-нибудь просят не делать, тогда о чем говорить. Каждый выживает как может, — объясняет Кулеба.

Кулеба о переговорах с партнерами по дополнительным системам ПВО

По мнению главы МИД, вполне реален вариант, при котором системы ПВО Patriot на территории Польши будут также прикрывать западные регионы Украины.

Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию, — объясняет Кулеба.

Кулеба отметил, что сейчас во время переговоров с партнерами, которые могли бы поделиться с Украиной системами ПВО, рассматриваются разные решения.

Когда мы сидим за закрытой дверью, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывала вашу границу, будет прикрывать вашу границу, но дайте, — рассказывает глава МИД.

При этом в ответ на вопрос одобрения проекта финансирования помощи Украине со стороны США Кулеба отметил, что уже не решается прогнозировать.

Я думаю, что уже можно смело называть этот законопроект не многострадальным, а мученическим. Были бы. У нас ситуация такая: с осени прошлого года мы слышим сигнал от республиканцев и демократов, что все будет проголосовано. Был недавно комментарий спикера Джонсона, говорили, что вот на этой неделе, но решения снова нет. Потому я уже ничего не загадываю. Могу только сказать, что президент, ОП, Кабмин, МИД, все, кто может, работает самыми разными каналами, чтобы это решение было принято, — пояснил глава МИД.

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