У ПАРЄ прийняли резолюцію, яка зазначає, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи можуть вважатися законними цілями військових атак.

Що думають ПАРЄ та НАТО про удари по російським НПЗ

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначив, що у ПАРЄ прийняли Резолюцію 2540 (2024) «Смерть Олексія Навального та необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні з демократією».

Вона містить низку важливих для України речей.

Я зупинюсь тільки на одній, яка продовжує бути актуальною в контексті закидів нам з боку низки американських офіціалів щодо небажаності українських атак проти російських нафтопереробних заводів. Так ось, ПАРЄ вважає, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи можуть вважатися законними цілями військових атак. Михайло Гончар Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»

Аналітик звертає увагу на те, що це збігається з з баченням, яке іншими словами озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг 10 квітня.

Тоді він сказав, що Україна в порядку самооборони має право атакувати військові цілі РФ, які перебувають поза її територією.

Це частина законного права на самооборону — удари по легітимним військовим цілям за межами країни, — сказав Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Поширити

Отже, як зазначає Гончар, і ПАРЄ, і Генсек НАТО дипломатично роз’яснили вашингтонським посадовцям що і до чого.

Зі свого боку зазначу, що НПЗ не просто випускає бензин, дизель чи керосин, як комусь здається на берегах Потомаку, коли вустами заступниці міністра оборони США стверджують що НПЗ — це цивільний об’єкт. Асортимент продукції НПЗ — це від кількох десятків до кількох сотень найменувань різноманітної продукції, в тому числі специфічного призначення. Михайло Гончар Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»

Як російські НПЗ працюють на російську армію

Гончар наводить приклад виробництва цими НПЗ пального Т-8В для літаків надзвукової авіації, зокрема, для Ту-22М3.

І це пальне випускається саме на деяких НПЗ за спеціальною технологією, щоб воно зберігало свою стабільність, коли при надзвуковому польоті пальне в баках розігрівається до температури понад 100ºС. Так само і крилаті ракети типу Х-101 чи «Калібр» заправляються різними марками авіаційного гасу. Поширити

Також до продукції НПЗ входять різноманітні спеціальні мастила — турбінні, моторні, трансмісійні, енергетичні та гідравлічні рідини, без яких неможливо уявити собі роботу авіаційних двигунів, гідросистем літаків та кораблів, танкових трансмісій, редукторів гвинтів гелікоптерів та турбогвинтових літаків типу того ж бомбардувальника Ту-95МС.