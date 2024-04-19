У ПАРЄ прийняли резолюцію, яка зазначає, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи можуть вважатися законними цілями військових атак.
Що думають ПАРЄ та НАТО про удари по російським НПЗ
Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначив, що у ПАРЄ прийняли Резолюцію 2540 (2024) «Смерть Олексія Навального та необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні з демократією».
Вона містить низку важливих для України речей.
Аналітик звертає увагу на те, що це збігається з з баченням, яке іншими словами озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг 10 квітня.
Тоді він сказав, що Україна в порядку самооборони має право атакувати військові цілі РФ, які перебувають поза її територією.
Отже, як зазначає Гончар, і ПАРЄ, і Генсек НАТО дипломатично роз’яснили вашингтонським посадовцям що і до чого.
Як російські НПЗ працюють на російську армію
Гончар наводить приклад виробництва цими НПЗ пального Т-8В для літаків надзвукової авіації, зокрема, для Ту-22М3.
Також до продукції НПЗ входять різноманітні спеціальні мастила — турбінні, моторні, трансмісійні, енергетичні та гідравлічні рідини, без яких неможливо уявити собі роботу авіаційних двигунів, гідросистем літаків та кораблів, танкових трансмісій, редукторів гвинтів гелікоптерів та турбогвинтових літаків типу того ж бомбардувальника Ту-95МС.
Аналітик підкреслює, що ціла низка продукції НПЗ випускається тільки і виключно для потреб російської армії, вона не використовується у цивільному секторі. Тому НПЗ є законними військовими цілями.
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