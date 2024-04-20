Дрони атакували нафтобазу в Смоленській області РФ — відео

Понад 50 безпілотників атакувало регіони Росії у ніч на 20 квітня. Повідомляється про пожежу на нафтобазі в Смоленській області.

Атака дронів на регіони Росії

Міноборони РФ прозвітувало про збиття нібито 50 дронів над 8-ма російськими регіонами — в межах Бєлгородської, Брянської, Тульської, Курської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Губернатор Калузької області заявив, що дрони пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Повідомляють зокрема про атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Смоленській області.

У цьому районі розташована нафтобаза "Кардимове", яка належить "Лукойлу".

Губернатор області Василь Анохін заявив, що безпілотники нібито вдалося знищити силами ППО, проте почалася пожежа через падіння уламків.

На об'єкті почалося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами.

Чому російські НПЗ є законними цілями військових атак

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначає, що НПЗ не просто випускає бензин, дизель чи керосин.

Асортимент продукції НПЗ — це від кількох десятків до кількох сотень найменувань різноманітної продукції, в тому числі специфічного призначення.

Наприклад, виробництво пального Т-8В для літаків надзвукової авіації, зокрема, для Ту-22М3 або різноманітні спеціальні мастила — турбінні, моторні, трансмісійні, енергетичні та гідравлічні рідини, без яких неможливо уявити собі роботу авіаційних двигунів, гідросистем літаків та кораблів, танкових трансмісій, редукторів гвинтів гелікоптерів та турбогвинтових літаків типу того ж бомбардувальника Ту-95МС.