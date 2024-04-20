Дроны ГУР, СБУ и ССО атаковали электроподстанции и НПЗ в России — источник
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Дроны ГУР, СБУ и ССО атаковали электроподстанции и НПЗ в России — источник

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Источник:  Украинская правда

20 апреля украинские дроны массово атаковали территорию РФ. Это общая операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.

Что известно о массовой атаке дронами РФ 20 апреля

По данным источников, этой ночью 20 апреля десятки украинских беспилотников "посетили" восемь областей РФ — Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской.

Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где загорелись пожары.

Как отмечают источники, это была общая операция СБУ, ГУР и Сил спецопераций ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах России возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России, — отметил источник в спецслужбах.

По информации источников из Главного управления разведки, дронами-камикадзе были атакованы сразу ряд объектов топливно-энергетического комплекса в нескольких областях РФ.

В частности, под удар БПЛА попали НПЗ в Смоленской области и, по меньшей мере, две электроподстанции в Калуге и Брянске.

Очевидцы и журналисты отмечают, что цели были атакованы по крайней мере полсотней дронов.

20 апреля 50 беспилотников атаковали восемь российских областей

По информации российских оккупантов, ПВО окупантов якобы уничтожило и перехватило пятьдесят БПЛА. Из них:

  • двадцать шесть — над территорией Белгородской области;

  • десять — над территорией Брянской области;

  • восемь — над территорией Курской области;

  • два — над Тульской областью;

  • по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

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