Ночью 1 мая дроны атаковали Рязанскую и Воронежскую области России, в результате чего вспыхнул Рязанский НПЗ.

"Бавовна" в России набирает обороты

Новую атаку со стороны Украины официально подтвердили губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как утверждают местные жители, мощный удар по НПЗ произошел около трех часов утра.

По их словам, сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

В настоящее время на заводе работают оперативные службы.

Малков также начал утверждать, что один беспилотник удалось сбить.

Стоит обратить внимание на то, что количество долетевших до Рязанского НПЗ БПЛА чиновник не озвучил.

Гусев впоследствии сообщил, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника.

Он также добавил, что один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один — в Воронежской области.

Что важно понимать, Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефть". Большинство продуктов переработки нефти экспортируется.

Кроме того, указано, что это третий по мощности среди российских НПЗ, который может перерабатывать более 17 миллионов тонн нефти в год.

Массированная атака дронов на РФ 27 апреля. Что известно

Минобороны РФ заявило об уничтожении 68 украинских беспилотников над своей территорией, в том числе 66 — над Краснодарским краем.

Взрывы раздавались в нескольких районах, зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО Славянск ЭКО возле города Славянск-на-Кубани. Этот НПЗ перерабатывает 3 миллиона тонн нефти в год. Поделиться

По словам главы Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского, под удар попал завод в Славянске-на-Кубани.