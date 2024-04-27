Дроны атаковали два НПЗ, битумный завод и военный аэродром на Кубани РФ — видео

В Краснодарском крае РФ 27 апреля десяток дронов атаковал два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод и военный аэродром.

Что известно о "бавовне" на Кубани

Как сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, было "подавлено" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Чиновник также сообщил, что оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА.

Позже глава Славянского района Краснодарского края добавил, что на Славянском НПЗ во время атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ "Славянск-ЭКО", битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.

Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ.

На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. В общей сложности было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано, пострадавших нет, — сообщила администрация. Поделиться

Из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевского Краснодарского края также загорелся после атаки БПЛА.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО над территорией Краснодарского края якобы уничтожили и перехватили 66 БПЛА, еще две дроны были уничтожены над Крымом.

Что известно атаки дронов на российские НПЗ

За последние несколько месяцев в разных регионах России участились случаи атак ударными беспилотниками по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, а также регулярно происходят загадочные пожары и взрывы на предприятиях, производящих продукцию для военных нужд.

Так, 25 апреля в Омске произошел пожар на предприятии на Красноярском тракте. Вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.

Также 20 апреля обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на нефтебазе компании "ЛУКойл" в Смоленской области.

Также в тот день украинские спецназовцы поразили с пожарами несколько электроподстанций и базу хранения горючего на территории России.

Совет Европы официально признал российские нефтеперерабатывающие заводы легитимной мишенью для Украины.