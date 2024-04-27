Дроны атаковали два НПЗ, битумный завод и военный аэродром на Кубани РФ — видео

В Краснодарском крае РФ 27 апреля десяток дронов атаковал два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод и военный аэродром.
Что известно о "бавовне" на Кубани
Как сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, было "подавлено" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.
Чиновник также сообщил, что оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА.
Позже глава Славянского района Краснодарского края добавил, что на Славянском НПЗ во время атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ "Славянск-ЭКО", битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.
Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ.
Из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевского Краснодарского края также загорелся после атаки БПЛА.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО над территорией Краснодарского края якобы уничтожили и перехватили 66 БПЛА, еще две дроны были уничтожены над Крымом.
Что известно атаки дронов на российские НПЗ
За последние несколько месяцев в разных регионах России участились случаи атак ударными беспилотниками по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, а также регулярно происходят загадочные пожары и взрывы на предприятиях, производящих продукцию для военных нужд.
Так, 25 апреля в Омске произошел пожар на предприятии на Красноярском тракте. Вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.
Также 20 апреля обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на нефтебазе компании "ЛУКойл" в Смоленской области.
Также в тот день украинские спецназовцы поразили с пожарами несколько электроподстанций и базу хранения горючего на территории России.
Совет Европы официально признал российские нефтеперерабатывающие заводы легитимной мишенью для Украины.
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