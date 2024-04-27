Дрони атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром на Кубані РФ — відео

У Краснодарському краї РФ 27 квітня десяток дронів атакував два нафтопереробні заводи, бітумний завод та військовий аеродром.

Що відомо про “бавовну” на Кубані

Як повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, було “придушено” понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

Чиновник також повідомив, що оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БПЛА.

Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю додав, що на Слов'янському НПЗ під час атаки безпілотників пошкоджено ректифікаційну колону.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що дрони уразили НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", бітумний завод, Ільський НПЗ та низку інших об'єктів.

Адміністрація Слов'янського району Краснодарського краю підтвердила атаку БПЛА на місцевий НПЗ.

На територію заводу в Слов'янську-на-Кубані сталася атака БПЛА. Загалом було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки вибудуваній системі захисту, резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону. Займання спільними зусиллями відповідальних служб ліквідовано, постраждалих немає, — повідомила адміністрація. Поширити

З відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА.

За даними Міноборони РФ засоби ППО над територією Краснодарського краю нібито знищили та перехопили 66 БПЛА, ще два дрони було знищено над Кримом.

Що відомо атаки дронів на російські НПЗ

За останні кілька місяців у різних регіонах Росії почастішали випадки атак ударними безпілотниками по інфраструктурі нафтопереробних заводів, а також регулярно трапляються загадкові пожежі та вибухи на підприємствах, що вироблять продукцію для військових потреб.

Так, 25 квітня в Омську сталася пожежа на підприємстві на Красноярському тракті. Спалахнули три ємності з нафтопродуктами.

Також 20 квітня уламки збитого безпілотника викликали пожежу на нафтобазі компанії "Лукойл" у Смоленській області.

Також того дня українські спецпризначенці уразили з пожежами кілька електропідстанцій і базу зберігання пального на території Росії.

Рада Європи офіційно визнала російські нафтопереробні заводи легітимною мішенью для України.