Дроны СБУ атаковали военный аэродром и два НПЗ на Кубани РФ — источник
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Дроны СБУ атаковали военный аэродром и два НПЗ на Кубани РФ — источник

сбу
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Источник:  Украинская правда

СБУ с Силами обороны 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

Дроны СБУ атаковали Краснодарский край РФ

Как отметили источники, в ночь на 27 апреля "хлопок" посетил военный аэродром "Кущевск" и Ильский и Славянский НПЗ. Объекты были атакованы дронами СБУ.

Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ врага.

Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. Это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала

СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "хлопок" пылает и будет палаты, - отметил информированный источник.

Стоит отметить, что Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы были атакованы украинскими защитниками ранее.

Что известно о массовой атаке дронов на РФ 27 апреля

Российское Министерство обороны заявило о сбитии 68 украинских беспилотников над своей территорией, в том числе 66 – над Краснодарским краем.

Взрывы раздавались в нескольких районах, зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО Славянск ЭКО возле города Славянск-на-Кубани. Этот НПЗ перерабатывает 3 миллиона тонн нефти в год.

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский отметил, что под удар попал завод в Славянске-на-Кубани. Он говорит, что было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну.

Также в сети сообщалось об атаке на военный аэродром на Кубани. Россияне отмечали, что в результате атаки могли быть повреждены самолеты.

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