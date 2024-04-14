Россияне заявили о массовой атаке дронов по Краснодарскому краю

В Шойге заявили, что десять беспилотников атаковали территорию России и якобы все были сбиты ПВО.

Краснодарский край РФ атаковали дроны

Как сообщает Минобороны РФ, 14 апреля 10 дронов атаковали Краснодарский край.

Россияне уверяют, что все беспилотники уничтожены.

Около 07.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно об атаках по российским НПЗ

В последние недели Украина все чаще атаковала дронами российские НПЗ, которые, среди прочего, снабжают топливо российским военным.

Также целью было сократить доходы от экспорта, используемого Кремлем для финансирования войны.

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Танеко, который находится в 1300 км от границы с Украиной. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.