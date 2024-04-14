Росіяни заявили про масову атаку дронів по Краснодарському краю

У Шойгу заявили, що десять безпілотників атакували територію Росії і нібито всі були збиті ППО.

Краснодарський край РФ атакували дрони

Як повідомляє Міноборони РФ, 14 квітня 10 дронів атакували Краснодарський край.

Росіяни запевняють, що всі безпілотники знищені.

Близько 07.00 припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 10 українських безпілотних літальних апаратів над територією Краснодарського краю, — йдеться в дописі. Поширити

Що відомо про атаки по російським НПЗ

Останніми тижнями Україна все частіше атакувала дронами російські НПЗ, які, серед іншого, постачають паливо російським військовим.

Також метою було скоротити доходи від експорту, який Кремль використовує для фінансування війни.

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Танеко, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

За даними Reuters, атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.