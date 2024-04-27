Дроны уничтожили состав авиабомб на военном аэродроме в Кубани — видео

27 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край. В частности, под удар попал военный аэродром в станице Кущевска на Кубани.

Появилось видео военного аэродрома на Кубани РФ после массовой атаки дронов

Как можно увидеть на опубликованном видео, вероятно, уничтожен состав авиабомб, поскольку на кадрах видны модули УМПК и колпаки-обтекатели.

Кроме этого, росСМИ отмечают, что в результате атаки на военный аэродром Кущевска повреждены самолеты, их количество и степень повреждений устанавливается.

Что известно о массовой атаке дронов на РФ 27 апреля

Российское Министерство обороны заявило о сбитии 68 украинских беспилотников над своей территорией, в том числе 66 — над Краснодарским краем.

Взрывы раздавались в нескольких районах, зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО Славянск ЭКО возле города Славянск-на-Кубани. Этот НПЗ перерабатывает 3 миллиона тонн нефти в год.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорит, что целью были нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. По его словам, "серьезных разрушений нет".