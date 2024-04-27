Дрони знищили склад авіабомб на військовому аеродромі в Кубані — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони знищили склад авіабомб на військовому аеродромі в Кубані — відео

аеродром
Джерело:  online.ua

27 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Зокрема під удар потрапив військовий аеродром у станиці Кущевська на Кубані.

Зʼявилося відео військового аеродрому на Кубані РФ після масової атаки дронів

Як можна побачити на опублікованому відео, ймовірно, знищено склад авіабомб, оскільки на кадрах видно модулі УМПК та ковпаки-обтічники. 

Окрім цього росЗМІ зазначають, що внаслідок атаки на військовий аеродром Кущевська пошкоджено літаки, їх кількість та ступінь пошкоджень встановлюється.

Що відомо про масову атаку дронів на РФ 27 квітня

Російське Міністерство оборони заявило про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, зокрема 66 — над Краснодарським краєм.

Вибухи лунали в кількох районах, зафіксовані влучання і пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ “Словʼянськ ЕКО” біля міста Словʼянськ-на-Кубані. Цей НПЗ переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв каже, що ціллю були нафтопереробні заводи й обʼєкти інфраструктури. За його словами, “серйозних руйнувань немає”.

Голова Словʼянського району Краснодарського краю Роман Синяговський зазначив, що під удар потрапив завод у Словʼянську-на-Кубані. Він каже, що було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підтвердив удар ЗСУ по аеродрому в Джанкої
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Forbes проаналізувало удар ЗСУ по аеродрому окупантів у Джанкої
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром на Кубані РФ — відео
пожар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?