Дрони знищили склад авіабомб на військовому аеродромі в Кубані — відео

27 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Зокрема під удар потрапив військовий аеродром у станиці Кущевська на Кубані.

Зʼявилося відео військового аеродрому на Кубані РФ після масової атаки дронів

Як можна побачити на опублікованому відео, ймовірно, знищено склад авіабомб, оскільки на кадрах видно модулі УМПК та ковпаки-обтічники.

Окрім цього росЗМІ зазначають, що внаслідок атаки на військовий аеродром Кущевська пошкоджено літаки, їх кількість та ступінь пошкоджень встановлюється.

Що відомо про масову атаку дронів на РФ 27 квітня

Російське Міністерство оборони заявило про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, зокрема 66 — над Краснодарським краєм.

Вибухи лунали в кількох районах, зафіксовані влучання і пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ “Словʼянськ ЕКО” біля міста Словʼянськ-на-Кубані. Цей НПЗ переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв каже, що ціллю були нафтопереробні заводи й обʼєкти інфраструктури. За його словами, “серйозних руйнувань немає”.