Forbes проанализировало удар ВСУ по аэродрому оккупантов в Джанкое

17 апреля Украина нанесла сокрушительный удар по российской военной базе во временно оккупированном Джанкое. Украинские военные использовали ракеты дальнего действия M39 (ATACMS), переданные США в пакете помощи от 12 марта.

Удар ВСУ по базе окупантов в Джанкое. Чем били

Издание Forbes пишет, что снимки с авиабазы Джанкой, расположенной в 100 милях южнее линии фронта, подтверждают, что россияне потеряли по меньшей мере четыре пусковые установки, принадлежавшие батарее зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400.

ГУР утверждает, что ракеты также вывели из строя центр управления С-400 и четыре ценных радара ПВО.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, в Джанкое находятся полк вертолетов и три эскадрильи штурмовиков, но неизвестно, был ли поврежден или уничтожен какой-либо из этих самолетов.

Противник тщательно скрывает количество пострадавших самолетов, отметили в министерстве обороны в Киеве.

На видеозаписи, опубликованной Министерством обороны, изображены семь или восемь ракет M39. Каждая ракета 100-мильной дальности несла в своем 13-футовом корпусе около тысячи суббоеприпасов в размере граната, что означает до 8 тысяч отдельных взрывов на российской базе.

В то время как колесные высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы украинской армии могут запускать по одной двухтонной М39, М270 могут запускать по две. Учитывая, что украинцы обычно используют свои HIMARS и M270 во взводах по четыре пусковые установки, вероятнее всего, последние и совершили налет на Джанкой. Поделиться

Если ущерб был столь серьезным, как утверждает украинское министерство обороны, возможно, стоило выпустить все M39.

Украинцы могут утешиться тем, что, вероятнее всего, они получат больше ракет ATACMS, когда в Вашингтоне все же выделят Украине пакет помощи на 61 млрд дол.

Отмечается, что на вооружении США находятся сотни старых ракет и срок годности их топлива скоро истечет. Нет никаких причин, по которым Белый дом не мог бы отправить их все в Украину, и нет никаких причин, по которым украинская армия не сможет обстрелять ими любую российскую базу в радиусе ста миль от линии фронта.

Удар по аэродрому в Джанкое: что известно

В ночь на 17 апреля ВСУ нанесли удар по аэродрому во временно оккупированном Джанкое, где базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии стало известно, что в результате удара уничтожили четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Также в ГУР заявили, что пострадала авиационная техника россиян.