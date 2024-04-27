Дрони СБУ атакували військовий аеродром та два НПЗ на Кубані РФ — джерело
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Дрони СБУ атакували військовий аеродром та два НПЗ на Кубані РФ — джерело

сбу
Джерело:  Українська правда

СБУ з Силами оборони 27 квітня атакували військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Дрони СБУ атакували Краснодарський край РФ

Як зазначили джерела, в ніч на 27 квітня "бавовна" завітала на військовий аеродром "Кущевск" та на Ільський та Слов’янський НПЗ. Об'єкти були атаковані дронами СБУ.

Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога.

Окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ на Кубані. Це ключові технологічні об'єкти заводів. За даним джерел, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу

СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати, — зазначило поінформоване джерело.

Варто зазначити, що Ільський та Слов’янський нафтопереробні заводи вже були атаковані українськими захисниками раніше.

Що відомо про масову атаку дронів на РФ 27 квітня

Російське Міністерство оборони заявило про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, зокрема 66 — над Краснодарським краєм.

Вибухи лунали в кількох районах, зафіксовані влучання і пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ “Словʼянськ ЕКО” біля міста Словʼянськ-на-Кубані. Цей НПЗ переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.

Голова Словʼянського району Краснодарського краю Роман Синяговський зазначив, що під удар потрапив завод у Словʼянську-на-Кубані. Він каже, що було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону.

Також у мережі повідомляли про атаку на військовий аеродром на Кубані. Росіяни зазначали, що внаслідок атаки могли бути пошкоджені літаки.

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