Невероятные успехи. Как Украина смогла оставить Россию без бензина
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Экономика
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Невероятные успехи. Как Украина смогла оставить Россию без бензина

НПЗ РФ
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Источник:  Politico

Издание Politico обращает внимание на то, что волна украинских атак на российские НПЗ добилась невероятных успехов, ведь крупнейшее нефтяное государство мира осталось без бензина, а местные цены на топливо продолжают стремительно расти.

Эффект ударов Украины по российским НПЗ превзошел все ожидания

Что важно понимать, цены на дизельное топливо для российских потребителей взлетели к небесам, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю.

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все большее количество заводов вынуждены приостанавливать производство.

Как известно, неделю назад 2 топливных российских хранилища были серьезно повреждены в результате атаки дронов — топливо сгорело.

Более того, за последние несколько месяцев более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах потерпели подобные удары.

Это как комар — когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь за ночью, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта, — прокомментировал успешные атаки украинских сил экс-офицер британской военной разведки Филипп Ингрем.

По его убеждению, эту стратегию "будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия".

Последствия украинских атак стали катастрофическими для РФ

Согласно данным журналистов, страна-агрессорка РФ сократила экспорт топлива до почти исторического минимума.

Неделю назад она отгрузила более 712 тысяч тонн дизельного топлива по сравнению с более чем 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.

Для Москвы это и политическая, и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо необходимо для военных усилий России, оно является ключевой частью компенсации главы РФ Владимира Путина для населения, противоядием от отставания зарплат и слабого рубля.

Politico озвучило прогноз, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

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