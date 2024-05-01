Издание Politico обращает внимание на то, что волна украинских атак на российские НПЗ добилась невероятных успехов, ведь крупнейшее нефтяное государство мира осталось без бензина, а местные цены на топливо продолжают стремительно расти.
Эффект ударов Украины по российским НПЗ превзошел все ожидания
Что важно понимать, цены на дизельное топливо для российских потребителей взлетели к небесам, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю.
Как известно, неделю назад 2 топливных российских хранилища были серьезно повреждены в результате атаки дронов — топливо сгорело.
Более того, за последние несколько месяцев более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах потерпели подобные удары.
По его убеждению, эту стратегию "будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия".
Последствия украинских атак стали катастрофическими для РФ
Согласно данным журналистов, страна-агрессорка РФ сократила экспорт топлива до почти исторического минимума.
Неделю назад она отгрузила более 712 тысяч тонн дизельного топлива по сравнению с более чем 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.
Для Москвы это и политическая, и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо необходимо для военных усилий России, оно является ключевой частью компенсации главы РФ Владимира Путина для населения, противоядием от отставания зарплат и слабого рубля.
Politico озвучило прогноз, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.
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