Журналісти видання The Hill із посиланням на західних аналітиків зазначають, що допомога від США забезпечить українських військових необхідними боєприпасами та озброєннями лише до кінця поточного року.

Як допомога від США вплине на ситуацію на фронті

У матеріалі видання зазначається, що фінансування США додаткової допомоги дозволить забезпечити українських військових необхідними озброєннями до кінця року, однак перспектива подальшого фінансування залежатиме від результатів президентських виборів у листопаді.

Хоча ця допомога дозволить українцям зупинити просування Росії та, можливо, повернути назад деякі з її нещодавніх досягнень, вона не дозволить їм відвоювати величезні ділянки сходу та півдня, окуповані у 2022 році, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті

За словами військового експерта Петра Черника в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ поставила на паузу власний наступ на сході України в очікуванні на надходження озброєнь до українських військових від США.

За його словами, окупанти наразі проводять підготовку до масштабного наступу.

Я це пов'язую з надходженням західної зброї, особливо в частині артилерійських боєприпасів. Саме цей тип зброї є визначальним, ствольну артилерію ніколи не замінить. Я жодним чином не применшу сили ворога, але все ж таки вони не просунулися від Авдіївки далі, ніж на 5-8 кілометрів. Успіхи тактичні і чому так — політична складова, Путіну потрібна хоч якісь успіхи до його інавгурації, тому вони так і тиснуть, — зазначив аналітик. Поширити

Він також застеріг, що найближчим часом Росія може завдати нових масованих ударів по Україні.

Попереду у РФ три сакральні дати: Воскресіння Христове, інавгурація Путіна та 9 травня. Чи можуть вони влаштувати провокації? Звісно можуть. Від останнього масованого ракетного удару пройшло багато часу, вони вже встигли обслужити ракетоносії. Але нічого нового в стратегічному сенсі нічого нового вони проти нас застосувати не можуть. Якщо й можливі якісь нові підлості — це ядерні провокації, — попередив Черник. Поширити

За інформацією аналітиків порталу DeepState, окупаційна армія РФ захопила села Керамік та Новокалинове на Донеччині, однак при цьому українські військові повернули втрачені позиції східніше Ямполівки.

Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки. Ворог захопив Керамік та Новокалинове, а також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному, — підкреслюють аналітики. Поширити

Водночас DeepState зазначає, що ситуація у Роботиному уточнюється.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупаційна армія РФ сповільнила власне просування на сході України і готується до наступу у бік Торецька.

30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів.

Водночас, як підкреслюють аналітики, російські окупанти відновлюють масштабний наступ в районі Часового Яру.

З 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.

Ймовірно, окупанти можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру.