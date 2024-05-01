Журналісти видання The Hill із посиланням на західних аналітиків зазначають, що допомога від США забезпечить українських військових необхідними боєприпасами та озброєннями лише до кінця поточного року.
Як допомога від США вплине на ситуацію на фронті
У матеріалі видання зазначається, що фінансування США додаткової допомоги дозволить забезпечити українських військових необхідними озброєннями до кінця року, однак перспектива подальшого фінансування залежатиме від результатів президентських виборів у листопаді.
Що відомо про ситуацію на фронті
За словами військового експерта Петра Черника в ефірі телемарафону, окупаційна армія РФ поставила на паузу власний наступ на сході України в очікуванні на надходження озброєнь до українських військових від США.
За його словами, окупанти наразі проводять підготовку до масштабного наступу.
Він також застеріг, що найближчим часом Росія може завдати нових масованих ударів по Україні.
За інформацією аналітиків порталу DeepState, окупаційна армія РФ захопила села Керамік та Новокалинове на Донеччині, однак при цьому українські військові повернули втрачені позиції східніше Ямполівки.
Водночас DeepState зазначає, що ситуація у Роботиному уточнюється.
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупаційна армія РФ сповільнила власне просування на сході України і готується до наступу у бік Торецька.
30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів.
Водночас, як підкреслюють аналітики, російські окупанти відновлюють масштабний наступ в районі Часового Яру.
З 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.
Ймовірно, окупанти можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру.
Часів Яр — оперативно важливий об’єкт, оскільки він стане плацдармом для російських військ для початку наступальних операцій на Дружківку та Костянтинівку, які слугують фортецями для чотирьох великих міст Донецька.
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