Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження підрозділів армії РФ

Ракетними військами української армії завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 02.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 106 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівка Перша Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Водяне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоний Маяк, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу російської армії.