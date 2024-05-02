ЗСУ знищили за добу понад тисячу військових РФ та 20 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 470 870 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 030 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7332 (+20) од.;
бойових броньованих машин — 14096 (+29) од.;
артилерійських систем — 12044 (+20) од.;
РСЗВ — 1053 од.;
засоби ППО — 784 (+4) од.;
літаків — 348 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23) од.;
крилаті ракети — 2126 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) од.;
спеціальна техніка — 1988 (+8) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.
На Авдіївському напрямку захисниками відбито 39 атак у районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 20 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.
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