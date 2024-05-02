ВСУ уничтожили за сутки более тысячи военных РФ и 20 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 470870 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1030 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7332 (+20) ед;
боевых бронированных машин — 14096 (+29) ед;
артиллерийских систем — 12044 (+20) ед;
РСЗО — 1053 ед.;
средства ПВО — 784 (+4) ед.;
самолетов — 348 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9561 (+23) ед;
крылатые ракеты — 2126 ед;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49) ед;
специальная техника — 1988 (+8) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
На Авдеевском направлении защитниками отражено 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 20 атак у населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области.
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