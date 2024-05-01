Россия применила против ВСУ запрещенное химическое вещество — Госдеп США

В США подтвердили использование РФ химвеществ против ВСУ

О применении химвеществ против Украины говорится в заявлении с обоснованием новых санкционных мер против России.

Использование таких химикатов не единичный инцидент и, вероятно, вызвано желанием российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя, — говорится в заявлении. Поделиться

Одновременно Государственный департамент передает Конгрессу США решение в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий 1991 года (Закон о ХБЗ) по использованию Россией химического оружия хлорпикрина против украинских войск.

Согласно Закону о борьбе с ХБО, Министерство вновь вводит ограничения на иностранное военное финансирование, кредитные линии правительства США и экспортные лицензии на оборонные изделия и предметы, чувствительные для национальной безопасности, поступающие в Россию.

Госдеп также наложил санкции на три российских государственных организации, связанные с российскими программами химического и биологического оружия, и четыре российские компании, внесшие вклад в следующие организации:

Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России,

Научно-исследовательский институт прикладной акустики,

48-ый Центральный научно-исследовательский институт русского Минобороны, занимающийся разработкой химического оружия.

Использование химоружия против ВСУ: что известно

Издание The Telegraph в апреле сообщало, что украинские солдаты по нескольким позициям со всей линии фронта говорят об использовании против них химического оружия.

Даже если эти газовые атаки не смертоносны, они обычно вызывают панику, и первым инстинктом военных выйти из укрытия, но тогда их могут атаковать обычным оружием.

Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ 5 апреля сообщило, что за последний месяц Украина зафиксировала около 400 случаев применения Россией запрещенных химических веществ.

Это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.