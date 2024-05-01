Росія застосувала проти ЗСУ заборонену хімічну речовину — Держдеп США

У США підтвердили використання РФ хімречовин проти ЗСУ

Про застосування хімречовин проти України йдеться у заяві з обґрунтуванням нових санкційних заходів проти Росії.

Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою, — йдеться в заяві. Поширити

Одночасно Державний департамент передає Конгресу США рішення відповідно до Закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю та ліквідацію бойових дій 1991 року (Закон про ХБЗ) щодо використання Росією хімічної зброї хлорпікрину проти українських військ.

Відповідно до Закону про боротьбу з ХБО, Міністерство знову вводить обмеження на іноземне військове фінансування, кредитні лінії уряду США та експортні ліцензії на оборонні вироби та предмети, чутливі для національної безпеки, що надходять до Росії.

Держдеп також накладав санкції на три російські державні організації, пов’язані з російськими програмами хімічної та біологічної зброї, і чотири російські компанії, які зробили внесок у такі організації:

Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії,

Науково-дослідний інститут прикладної акустики,

48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.

Використання хімзброї проти ЗСУ: що відомо

Видання The Telegraph у квітні повідомляло, що українські солдати з кількох позицій з усієї лінії фронту говорять про використання проти них хімічної зброї.

Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони зазвичай викликають паніку, і першим інстинктом військових є вийти з укриття, але тоді їх можуть атакувати звичайною зброєю.

Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ 5 квітня повідомило, що за останній місяць Україна зафіксувала майже 400 випадків застосування Росією заборонених хімічних речовин.

Це на 90 випадків більше ніж за попередній період.