Артилерійські бригади ЗСУ на сході України змушені спостерігати за поступовим просуванням окупаційної армії РФ невзмозі завадити цьому через гострий брак боєприпасів.

Як брак артилерійських боєприпасів заважає ЗСУ зупинити наступ армії РФ

Якщо порівнювати з початком (повномасштабного вторгнення), коли ми випускали до 100 снарядів на день, то зараз, коли ми випускаємо 30 снарядів, це розкіш, — пояснює командир гармати 148-ї окремої артилерійської бригади Олександр Козаченко. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що переважна кількість артилерійських підрозділів ЗСУ досі продовжує чекати на отримання артилерійських боєприпасів від США та західних партнерів.

Журналісти підкреслюють, що наразі окупаційна армія РФ має набагато більшу вогневу міць та поступово просувається в районі Авдіївки на Донеччині.

Окрім цього військові злочинці армії РФ поступово просуваються на захід від Бахмута.

При цьому, за словами українських військових, які перебувають на позиціях за 8 км від лінії фронту, невідомо, коли чекати на нові ворожі обстріли.

Рядовий Ігор Бойчак сказав, що він та його побратими розраховують на те, що військові, які перебувають далі за лінією фронту, зможуть привезти більше боєприпасів.

Якщо привезуть хорошу кількість, це означає, що хтось десь прихопив трохи більше для нас, щоб ми могли трохи більше стріляти, — пояснює військовий. Поширити

За його словами, з початку року постачання боєприпасів його підрозділу покращилось.

Що відомо про тактику обстрілів російських окупантів

Також бійці, які перебувають на одній із позицій, кажуть, що Росія обстрілює їх постійно, а самі атаки є неочікуваними.

У нас може бути спокійна ніч і ми просто спостерігаємо, а може бути, що ми біжимо до гармати 15-20 разів. І те ж саме вдень, — пояснює Бойчак. Поширити

За словами солдатів, російські дрони є постійною загрозою, а через нестачу людського ресурсу на фронті військових немає кому замінити, через що вони почувають себе втомлено.

Я хотів би поїхати хоча б на тиждень і відпочити, але ми продовжуємо працювати стільки, скільки потрібно, — підкреслив Бойчак. Поширити

Своєю чергою командир батальйону тієї ж бригади на умовах анонімності заявив, що невеликі тактичні успіхи РФ ще не означають значної стратегічної переваги.

Проте він визнав, що Росія може кинути в бій набагато більше військ, ніж Україна, намагаючись перехопити ініціативу.