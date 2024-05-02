Артилерійські бригади ЗСУ на сході України змушені спостерігати за поступовим просуванням окупаційної армії РФ невзмозі завадити цьому через гострий брак боєприпасів.
Як брак артилерійських боєприпасів заважає ЗСУ зупинити наступ армії РФ
У матеріалі видання зазначається, що переважна кількість артилерійських підрозділів ЗСУ досі продовжує чекати на отримання артилерійських боєприпасів від США та західних партнерів.
Журналісти підкреслюють, що наразі окупаційна армія РФ має набагато більшу вогневу міць та поступово просувається в районі Авдіївки на Донеччині.
Окрім цього військові злочинці армії РФ поступово просуваються на захід від Бахмута.
При цьому, за словами українських військових, які перебувають на позиціях за 8 км від лінії фронту, невідомо, коли чекати на нові ворожі обстріли.
Рядовий Ігор Бойчак сказав, що він та його побратими розраховують на те, що військові, які перебувають далі за лінією фронту, зможуть привезти більше боєприпасів.
За його словами, з початку року постачання боєприпасів його підрозділу покращилось.
Що відомо про тактику обстрілів російських окупантів
Також бійці, які перебувають на одній із позицій, кажуть, що Росія обстрілює їх постійно, а самі атаки є неочікуваними.
За словами солдатів, російські дрони є постійною загрозою, а через нестачу людського ресурсу на фронті військових немає кому замінити, через що вони почувають себе втомлено.
Своєю чергою командир батальйону тієї ж бригади на умовах анонімності заявив, що невеликі тактичні успіхи РФ ще не означають значної стратегічної переваги.
Проте він визнав, що Росія може кинути в бій набагато більше військ, ніж Україна, намагаючись перехопити ініціативу.
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