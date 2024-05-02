Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що НАТО має намір виділити ще 100 млрд доларів на військову допомогу Україні.
Сійярто розкрив плани НАТО щодо подальшої допомоги Україні
Очільник зовнішньої політики Угорщини зазначив, що Європа нібито все більше віддаляється від перспектив з встановлення миру у регіоні.
За його словами, відповідна ініціатива генсека Альянсу Єнса Столтенберга була розглянута країнами-членами НАТО в першому читанні.
Угорщина обіцяє не надавати військової допомоги Україні
За його словами, Будапешт не змінив власної позиції, відповідно до якої, військові дії не є вирішенням розв’язаного Росією конфлікту в Україні.
Сіярто заявив, що його країна найближчим часом відстоюватиме свою позицію залишитися осторонь від постачання зброї Україні та поза підготовкою українських солдатів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-