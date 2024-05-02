Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що НАТО має намір виділити ще 100 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Сійярто розкрив плани НАТО щодо подальшої допомоги Україні

Очільник зовнішньої політики Угорщини зазначив, що Європа нібито все більше віддаляється від перспектив з встановлення миру у регіоні.

Крім того, що НАТО хоче тісніше, ніж раніше, координувати постачання зброї в Україну і підготовку українських військових, тепер Альянс хоче влити у війну ще 100 млрд доларів, — заявляє Сійярто. Поширити

За його словами, відповідна ініціатива генсека Альянсу Єнса Столтенберга була розглянута країнами-членами НАТО в першому читанні.

Ці 100 млрд мають бути зібрані за п'ять років, а це означає, що НАТО розраховує, що війна триватиме ще щонайменше п'ять років. Ми знаємо..., що кожен день війни несе із собою ризик подальшого поширення бойових дій у часі та географії, — підкреслив Сійярто. Поширити

Угорщина обіцяє не надавати військової допомоги Україні

За його словами, Будапешт не змінив власної позиції, відповідно до якої, військові дії не є вирішенням розв’язаного Росією конфлікту в Україні.

У цій війні немає переможців і не може бути переможців, у цій війні є тільки переможені. Угорщина не бажає брати участь в операції НАТО з постачання зброї та навчання військових, уряд не бажає сприяти цьому форинтами платників податків, — наголосив глава МЗС Угорщини. Поширити

Сіярто заявив, що його країна найближчим часом відстоюватиме свою позицію залишитися осторонь від постачання зброї Україні та поза підготовкою українських солдатів.