Сиярто раскрыл планы НАТО по дальнейшей помощи Украине

Глава внешней политики Венгрии отметил, что Европа якобы все больше удаляется от перспектив по установлению мира в регионе.

Кроме того, что НАТО хочет более тесно, чем раньше, координировать поставки оружия в Украину и подготовку украинских военных, теперь Альянс хочет влить в войну еще 100 млрд долларов, — заявляет Сийярто. Поделиться

По его словам, соответствующая инициатива генсека Альянса Йенса Столтенберга была рассмотрена странами-членами НАТО в первом чтении.

Эти 100 млрд должны быть собраны за пять лет, а это значит, что НАТО рассчитывает, что война будет продолжаться еще не менее пяти лет. Мы знаем… что каждый день войны несет с собой риск дальнейшего распространения боевых действий во времени и географии, — подчеркнул Сийярто. Поделиться

Венгрия обещает не оказывать военную помощь Украине

По его словам, Будапешт не изменил собственной позиции, согласно которой военные действия не являются разрешением разрешенного Россией конфликта в Украине.

В этой войне нет победителей и не может быть победителей, в этой войне есть только проигравшие. Венгрия не желает участвовать в операции НАТО по снабжению оружием и обучению военных, правительство не желает содействовать этому форинтами налогоплательщиков, — подчеркнул глава МИД Венгрии. Поделиться

Сиярто заявил, что его страна в ближайшее время будет отстаивать свою позицию остаться в стороне от поставок оружия Украине и вне подготовки украинских солдат.