В Венгрии сделали неожиданное заявление о планах НАТО по помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В Венгрии сделали неожиданное заявление о планах НАТО по помощи Украине

Петер Сийярто
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Источник:  online.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО намерена выделить еще 100 млрд долларов на военную помощь Украине.

Сиярто раскрыл планы НАТО по дальнейшей помощи Украине

Глава внешней политики Венгрии отметил, что Европа якобы все больше удаляется от перспектив по установлению мира в регионе.

Кроме того, что НАТО хочет более тесно, чем раньше, координировать поставки оружия в Украину и подготовку украинских военных, теперь Альянс хочет влить в войну еще 100 млрд долларов, — заявляет Сийярто.

По его словам, соответствующая инициатива генсека Альянса Йенса Столтенберга была рассмотрена странами-членами НАТО в первом чтении.

Эти 100 млрд должны быть собраны за пять лет, а это значит, что НАТО рассчитывает, что война будет продолжаться еще не менее пяти лет. Мы знаем… что каждый день войны несет с собой риск дальнейшего распространения боевых действий во времени и географии, — подчеркнул Сийярто.

Венгрия обещает не оказывать военную помощь Украине

По его словам, Будапешт не изменил собственной позиции, согласно которой военные действия не являются разрешением разрешенного Россией конфликта в Украине.

В этой войне нет победителей и не может быть победителей, в этой войне есть только проигравшие. Венгрия не желает участвовать в операции НАТО по снабжению оружием и обучению военных, правительство не желает содействовать этому форинтами налогоплательщиков, — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сиярто заявил, что его страна в ближайшее время будет отстаивать свою позицию остаться в стороне от поставок оружия Украине и вне подготовки украинских солдат.

А Венгрия, которая в стороне от поставок оружия может не собирать эти 100 млрд и не отправлять их на войну, — добавил венгерский министр.

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