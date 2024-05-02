Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО намерена выделить еще 100 млрд долларов на военную помощь Украине.
Сиярто раскрыл планы НАТО по дальнейшей помощи Украине
Глава внешней политики Венгрии отметил, что Европа якобы все больше удаляется от перспектив по установлению мира в регионе.
По его словам, соответствующая инициатива генсека Альянса Йенса Столтенберга была рассмотрена странами-членами НАТО в первом чтении.
Венгрия обещает не оказывать военную помощь Украине
По его словам, Будапешт не изменил собственной позиции, согласно которой военные действия не являются разрешением разрешенного Россией конфликта в Украине.
Сиярто заявил, что его страна в ближайшее время будет отстаивать свою позицию остаться в стороне от поставок оружия Украине и вне подготовки украинских солдат.
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