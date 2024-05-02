WSJ узнало о конфликте внутри НАТО касательно Украины
Категория
Мир
Дата публикации

WSJ узнало о конфликте внутри НАТО касательно Украины

НАТО
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal отмечает, что НАТО начал активно готовиться к потенциальному вторжению России, несмотря на конфликты, возникающие в блоке.

НАТО столкнулся с новыми проблемами

Согласно данным американских журналистов, члены блока стали заложниками нескольких серьезных споров:

  1. лидеры не могут прийти к единому выводу в вопросе полноценного членства в НАТО Украины и других кандидатов;

  2. члены Североатлантического союза не понимают, кто может заменить Йенса Столтенберга на должности генсека;

  3. многие страны НАТО по-прежнему далеки от достижения уровня обещанного военного бюджета.

Что важно понимать, еще 10 лет назад страны пришли к согласию, что к 2024 году каждая из них будет тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Одним из наиболее фундаментальных разногласий в Альянсе является несоответствие во взглядах стран-членов на угрозы. НАТО называет терроризм и Россию своими основными угрозами. Многие официальные лица в Турции и других странах-членах Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами, нелегальной миграцией и терроризмом, чем Россией, — пишет издание.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно прибыл в Киев:

НАТО все же готовится к возможной войне с Россией

Как уже упоминалось ранее, войска НАТО из 14 стран-членов собрались в Латвии, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Североатлантического союза со времен Холодной войны.

Ключевая цель этого события — четкий сигнал для Путина о том, что Альянс готов защищать своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией.

Следует обратить внимание на то, что после Холодной войны различия в языках, системах связи и вооружении внутри НАТО не играли столь важной роли, ведь солдаты блока редко сражались бок о бок.

Однако по состоянию на сегодняшний день подготовка к коалиционной войне снова является приоритетом НАТО, и войска должны знать, как работать вместе на поле боя.

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