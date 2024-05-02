Издание The Wall Street Journal отмечает, что НАТО начал активно готовиться к потенциальному вторжению России, несмотря на конфликты, возникающие в блоке.
НАТО столкнулся с новыми проблемами
Согласно данным американских журналистов, члены блока стали заложниками нескольких серьезных споров:
лидеры не могут прийти к единому выводу в вопросе полноценного членства в НАТО Украины и других кандидатов;
члены Североатлантического союза не понимают, кто может заменить Йенса Столтенберга на должности генсека;
многие страны НАТО по-прежнему далеки от достижения уровня обещанного военного бюджета.
Что важно понимать, еще 10 лет назад страны пришли к согласию, что к 2024 году каждая из них будет тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно прибыл в Киев:
НАТО все же готовится к возможной войне с Россией
Как уже упоминалось ранее, войска НАТО из 14 стран-членов собрались в Латвии, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Североатлантического союза со времен Холодной войны.
Ключевая цель этого события — четкий сигнал для Путина о том, что Альянс готов защищать своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией.
Следует обратить внимание на то, что после Холодной войны различия в языках, системах связи и вооружении внутри НАТО не играли столь важной роли, ведь солдаты блока редко сражались бок о бок.
Однако по состоянию на сегодняшний день подготовка к коалиционной войне снова является приоритетом НАТО, и войска должны знать, как работать вместе на поле боя.
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