Размещение ядерного оружия. Столтенберг раскрыл планы НАТО

НАТО пока не собирается развертывать ядерное оружие в других странах в рамках сдерживания. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

НАТО пока не готов использовать ядерное оружие для сдерживания РФ

О планах блока Столтенберг рассказал во время пресс-конференции в Польше вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Журналисты поинтересовались у генсека, ведутся ли в странах НАТО переговоры по расширению программы совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing.

Никаких планов расширения договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия нет, никаких планов по развертыванию ядерного оружия в других странах НАТО нет. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Что важно понимать, Ядерный обмен (Nuclear Sharing) — это программа ядерного сдерживания Североатлантического союза.

Согласно ей, блок может передавать ядерные боеголовки странам-членам Альянса, не имеющим собственного ядерного оружия.

За последние 15 лет в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Польша готова разместить у себя ядерное оружие для сдерживания РФ

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие.

По словам политика, он уже дал понять официальному Вашингтону, что Варшава готова к серьезным и решительным действиям.

Анджей Дуда также обеспокоен тем, что Россия все больше милитаризует район Кенигсберга.