Розміщення ядерної зброї. Столтенберг розкрив плани НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Розміщення ядерної зброї. Столтенберг розкрив плани НАТО

Єнс Столтенберг

НАТО поки не збирається розгортати ядерну зброю в інших країнах у межах стримування. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

НАТО поки не готовий використовувати ядерну зброю для стримування РФ

Про плани блоку Столтенберг розповів під час пресконференції в Польщі разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Журналісти поцікавилися у генсека, чи ведуться в країнах НАТО перемовини щодо розширення програми спільного використання ядерної зброї Nuclear Sharing.

Жодних планів щодо розширення домовленостей НАТО про спільне використання ядерної зброї немає, жодних планів щодо розгортання ядерної зброї в інших країнах НАТО немає.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Що важливо розуміти, Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування Альянсу.

Згідно з нею блок може передавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.

Протягом останніх 15 років в межах програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Польща готова розмістити в себе ядерну зброю для стримування РФ

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

За словами політика, він уже дав зрозуміти офіційному Вашингтону, що Варшава готова до серйозних та рішучих дій.

Анджей Дуда також занепокоєний тим фактом, що Росія дедалі більше мілітаризує район Кенігсберга.

Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і маємо зобов'язання і в цьому відношенні, тобто ми просто проводимо спільну політику.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

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