Україна і НАТО погодили план роботи перед самітом у Вашингтоні. Що він включає

Представники України та НАТО на засіданні у Польщі погодили план роботи на травень 2024 року для активізації пропозицій до Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.

Що включає погоджений план України та НАТО

Погоджений план включає:

розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;

остаточне узгодження структури JATEC;

⁠проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;

⁠подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;

⁠розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.

Результати засідання у Польщі — ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом. Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни — це наші спільні завдання, — сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер. Поширити

Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) ухвалили у лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу.

На останньому засіданні у Польщі сторони також розглянули пілотний проєкт Lessons Learned під егідою НАТО, який має стартувати у травні, повідомили в Міноборони.

Там також зазначили, що метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, розвиток освіти та підготовки, досягнення взаємосумісності між Україною і НАТО.

Що відомо про Вашингтонський саміт Альянсу

Союзники по НАТО почали підготовку до ювілейного Вашингтонського саміту Альянсу у липні поточного року, одним з головних питань якого буде продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9 — 11 липня 2024 року.

Як повідомлялося, голова відділу політичного планування Офісу генерального секретаря НАТО Бенедетта Берті прогнозує, що на Вашингтонському саміті НАТО підтвердить сигнал про майбутнє членство України в Альянсі.