Україна і НАТО погодили план роботи перед самітом у Вашингтоні. Що він включає

Представники України та НАТО на засіданні у Польщі погодили план роботи на травень 2024 року для активізації пропозицій до Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.
Що включає погоджений план України та НАТО
Погоджений план включає:
розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;
остаточне узгодження структури JATEC;
проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;
подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;
розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.
Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) ухвалили у лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу.
На останньому засіданні у Польщі сторони також розглянули пілотний проєкт Lessons Learned під егідою НАТО, який має стартувати у травні, повідомили в Міноборони.
Там також зазначили, що метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, розвиток освіти та підготовки, досягнення взаємосумісності між Україною і НАТО.
Що відомо про Вашингтонський саміт Альянсу
Союзники по НАТО почали підготовку до ювілейного Вашингтонського саміту Альянсу у липні поточного року, одним з головних питань якого буде продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.
Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9 — 11 липня 2024 року.
Як повідомлялося, голова відділу політичного планування Офісу генерального секретаря НАТО Бенедетта Берті прогнозує, що на Вашингтонському саміті НАТО підтвердить сигнал про майбутнє членство України в Альянсі.
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