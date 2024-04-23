Украина и НАТО согласовали план работы перед саммитом в Вашингтоне. Что он включает
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и НАТО согласовали план работы перед саммитом в Вашингтоне. Что он включает

Минобороны Украины
нато
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Представители Украины и НАТО на заседании в Польше согласовали план работы на май 2024 г для активизации предложений к Вашингтонскому саммиту Альянса в июле этого года.

Что включает согласованный план Украины и НАТО

Согласованный план включает:

  • разработку концепции для финального согласования перед Саммитом;

  • окончательное согласование структуры JATEC;

  • ⁠проект финансовых затрат после приобретения полных операционных способностей JATEC;

  • ⁠представление предложений по привлечению человеческого ресурса для обеспечения функций JATEC;

  • ⁠разработку предложений по связи и обмену информацией.

Результаты заседания в Польше — еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом. Взаимосовместимость, институциональное развитие, изучение опыта войны — это наши общие задачи, — сказал заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Решение о старте JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) было принято в феврале 2024 года по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Центр станет первым общим институтом в истории отношений Украины и Альянса.

На последнем заседании в Польше стороны также рассмотрели пилотный проект Lessons Learned под эгидой НАТО, который должен стартовать в мае, сообщили в Минобороны.

Там также отметили, что целью Совместного центра Украина-НАТО является развитие способностей Сил обороны Украины, анализ опыта российско-украинской войны, развитие образования и подготовки, достижение взаимосовместимости между Украиной и НАТО.

Что известно о Вашингтонском саммите Альянса

Союзники по НАТО начали подготовку к юбилейному Вашингтонскому саммиту Альянса в июле текущего года, одним из главных вопросов которого станет продолжение поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года.

Как сообщалось, глава отдела политического планирования Офиса генерального секретаря НАТО Бенедетта Берти прогнозирует, что на Вашингтонском саммите НАТО подтвердит сигнал о будущем членстве Украины в Альянсе.

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