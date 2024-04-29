Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Альянса не выполнили своих обещаний с помощью Украины, однако ситуация вскоре изменится к лучшему.
Столтенберг обещает мощную поддержку Украине со стороны НАТО
В частности, Столтенберг анонсировал увеличение поставок артиллерийских боеприпасов Украине в ближайшее время.
Он подчеркнул, что на ускорение помощи Украине со стороны стран НАТО повлияло решение США о финансировании помощи Киеву в размере 60 млрд долларов.
Столтенберг по членству Украины в НАТО
Глава НАТО заверил, что Украина имеет полное право на место в Альянсе, однако союзники вряд ли достигнут согласия по этому вопросу на саммите в Вашингтоне в июле.
Глава НАТО пояснил, что с решением приглашения Украины в НАТО должны согласиться все члены Альянса.
Он выразил свою неуверенность в достижении такого результата на саммите в июле.
В то же время, генсек НАТО отметил необходимость в том, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой, полностью отвечала всем стандартам НАТО и когда политические условия будут достигнуты — она станет членом.
По его словам, обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечение таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.
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