Столтенберг признал невыполнение обещаний НАТО перед Украиной
Категория
Политика
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Столтенберг признал невыполнение обещаний НАТО перед Украиной

Офис Президента Украины
Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Альянса не выполнили своих обещаний с помощью Украины, однако ситуация вскоре изменится к лучшему.

Столтенберг обещает мощную поддержку Украине со стороны НАТО

В частности, Столтенберг анонсировал увеличение поставок артиллерийских боеприпасов Украине в ближайшее время.

Я буду очень честен с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не выполнили того, что мы обещали в последние месяцы. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили обещанные нам боеприпасы. Но теперь я уверен, что все изменится, подчеркнул глава Альянса.

Он подчеркнул, что на ускорение помощи Украине со стороны стран НАТО повлияло решение США о финансировании помощи Киеву в размере 60 млрд долларов.

Еще не поздно для Украины победить. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и я теперь уверен, что это произойдет, — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг по членству Украины в НАТО

Глава НАТО заверил, что Украина имеет полное право на место в Альянсе, однако союзники вряд ли достигнут согласия по этому вопросу на саммите в Вашингтоне в июле.

Сегодня мы обсуждали подготовку к июльскому саммиту НАТО. Так что, господин президент, я с нетерпением жду возможности поздравить Вас в Вашингтоне на этой встрече, — подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО пояснил, что с решением приглашения Украины в НАТО должны согласиться все члены Альянса.

Он выразил свою неуверенность в достижении такого результата на саммите в июле.

В то же время, генсек НАТО отметил необходимость в том, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой, полностью отвечала всем стандартам НАТО и когда политические условия будут достигнуты — она станет членом.

По его словам, обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечение таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.

Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также большую программу для оперативной совместимости, — подчеркнул Столтенберг.

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