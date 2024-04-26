Столтенберг и глава МИД Германии провели тайную встречу. О чем говорили
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Столтенберг и глава МИД Германии провели тайную встречу. О чем говорили

Анналена Бербок и Йенс Столтенберг
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Источник:  Bild

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил желание провести разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Дискуссия оказалась “горячей” и касалась Украины.

Тайный ужин высокопоставленных чиновников НАТО и Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели конфиденциальный ужин в ресторане одного из пятизвездочных отелей Берлина. Эту информацию сообщает Bild , отмечая, что оба были замечены, когда они покидали гостиницу, окружены семью сотрудниками службы безопасности.

Согласно сообщению BILD, генеральный секретарь НАТО выразил желание провести разговор с министром иностранных дел Германии. Отмечается, что он только что прибыл из Польши, где встретился с премьер-министром Дональдом Туском.

Основные темы обсуждения связаны со сдерживанием России, обороной и поддержкой Украины. На своей встрече чиновники обсуждали вопросы безопасности Европы и дальнейшую помощь Украине.

Генсек НАТО призывает к увеличению оборонных расходов в Европе

BILD сообщает, что генсек НАТО также акцентировал внимание на необходимости увеличения оборонных расходов в Европе, в том числе в Германии. Предполагается, что он находится в Германии для подготовки к предстоящему в июле саммиту НАТО в Вашингтоне.

На встрече стран "Большой семерки" 19 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг и МИД Германии Анналена Бербок настояли на том, чтобы страны G7 предоставили Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

В ходе разговора между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом последний выразил мнение, что каждая страна-член НАТО должна внести обязательный вклад в помощь Украине.

Этот вклад должен быть распределен между всеми странами честно и ровно. Столтенберг выразил желание создать фонд на 100 млрд евро на пять лет для помощи Украине с участием всех стран Альянса, что означало бы ежегодный взнос в размере 20 млрд евро.

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