Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив бажання провести розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Дискусія виявилася “гарячою” та стосувалася України.

Таємна вечеря високопосадовців НАТО та Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели конфіденційну вечерю у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна. Цю інформацію повідомляє Bild, зазначаючи, що обох було помічено, коли вони залишали готель, оточені сімома співробітників служби безпеки.

Згідно з повідомленням BILD, генеральний секретар НАТО висловив бажання провести розмову з міністром закордонних справ Німеччини. Зазначається, що він щойно прибув із Польщі, де зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Поширити

Основні теми обговорення були пов'язані зі стримуванням Росії, обороною та підтримкою України. На своїй зустрічі високопосадовці обговорювали питання безпеки Європи та подальшу допомогу Україні.

Генсек НАТО закликає до збільшення оборонних витрат у Європі

BILD повідомляє, що генсек НАТО також акцентував увагу на необхідності збільшення оборонних витрат у Європі, в тому числі в Німеччині. Передбачається, що він перебуває в Німеччині для підготовки до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні. Поширити

На зустрічі країн "Великої сімки" 19 квітня, голова НАТО Єнс Столтенберг та МЗС Німеччини Анналена Бербок наполягли на тому, щоб країни G7 надали Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Під час розмови між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом останній висловив думку, що кожна країна-член НАТО має здійснювати обов'язковий внесок для надання допомоги Україні.