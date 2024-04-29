Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що країни Альянсу не виконали власних обіцянок з допомоги Україні, однак ситуація невдовзі зміниться на краще.
Столтенберг обіцяє потужну підтримку Україні з боку НАТО
Зокрема, Столтенберг анонсував збільшення поставок артилерійських боєприпасів Україні найближчим часом.
Він підкреслив, що на пришвидшення допомоги Україні з боку країн НАТО вплинуло рішення США що фінансування допомоги Києву у розмірі 60 млрд доларів.
Столтенберг щодо членства України в НАТО
Глава НАТО запевнив, що Україна має повне право на місце в Альянсі, однак союзники навряд чи досягнуть згоди з приводу цього питання на саміті у Вашингтоні в липні.
Глава НАТО пояснив, що із рішенням щодо запрошення України до НАТО мають погодитись всі члени Альянсу.
Він виказав свою невпевненість у досягненні такого результату на саміті в липні.
Водночас генсек НАТО зауважив необхідність у тому, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною, повністю відповідала всім стандартам НАТО і коли політичні умови будуть досягнуті — вона стане членом.
За його словами, наразі обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.
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