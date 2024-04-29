Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що країни Альянсу не виконали власних обіцянок з допомоги Україні, однак ситуація невдовзі зміниться на краще.

Столтенберг обіцяє потужну підтримку Україні з боку НАТО

Зокрема, Столтенберг анонсував збільшення поставок артилерійських боєприпасів Україні найближчим часом.

Я буду дуже чесним з президентом Зеленським і з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали того, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакета, а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться, — наголосив глава Альянсу. Поширити

Він підкреслив, що на пришвидшення допомоги Україні з боку країн НАТО вплинуло рішення США що фінансування допомоги Києву у розмірі 60 млрд доларів.

Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники по НАТО зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї і боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться, — підкреслив Столтенберг. Поширити

Столтенберг щодо членства України в НАТО

Глава НАТО запевнив, що Україна має повне право на місце в Альянсі, однак союзники навряд чи досягнуть згоди з приводу цього питання на саміті у Вашингтоні в липні.

Сьогодні ми обговорювали підготовку до липневого саміту НАТО. Тож, пане президенте, я з нетерпінням чекаю можливості привітати Вас у Вашингтоні на цій зустрічі, — наголосив Столтенберг. Поширити

Глава НАТО пояснив, що із рішенням щодо запрошення України до НАТО мають погодитись всі члени Альянсу.

Він виказав свою невпевненість у досягненні такого результату на саміті в липні.

Водночас генсек НАТО зауважив необхідність у тому, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною, повністю відповідала всім стандартам НАТО і коли політичні умови будуть досягнуті — вона стане членом.

За його словами, наразі обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.