Ще не пізно для перемоги. Столтенберг закликав прискорити допомогу Україні
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Ще не пізно для перемоги. Столтенберг закликав прискорити допомогу Україні

НАТО
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити військову допомогу Україні, оскільки вона має шанси на перемогу.

Союзники НАТО не надали Україні потрібної допомоги

Під час виступу 25 квітня на заході в Берліні Столтенберг сказав, що що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше.

Ми повинні бути чесними. Реальність така, що за останні місяці члени НАТО не надали підтримки, яку ми обіцяли. Місяцями США не могли погодити пакет. А в Європі поставки боєприпасів набагато нижчі за ті рівні, які ми обіцяли забезпечити.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО

Столтенберг зазначив, що ці затримки мають наслідки — Україну перевершили в озброєнні, що дозволило Росії просуватися вперед на лінії фронту.

Україні не вистачає протиповітряної оборони, що дозволяє більшій кількості російських ракет і безпілотників вражати свої цілі. І Україні не вистачає можливостей глибокого високоточного удару, а це означає, що Росія могла зосередити більше сил.

Генсек підкреслив, що Україні ще не пізно перемогти, тому що наближається додаткова підтримка.

Він нагадав, що на зустрічі міністрів оборони НАТО та президента Зеленського минулого тижня члени Альянсу визнали невідкладність і погодилися посилити підтримку.

Також він привітав рішення Конгресу США схвалити понад 60 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні.

Тепер наш обов'язок — перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів — і зробити це швидко.

Генсек сказав, що впевнений у перемозі України, тому що “їхня справа справедлива, а демократія сильніша за автократію”.

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