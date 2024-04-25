Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити військову допомогу Україні, оскільки вона має шанси на перемогу.
Союзники НАТО не надали Україні потрібної допомоги
Під час виступу 25 квітня на заході в Берліні Столтенберг сказав, що що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше.
Столтенберг зазначив, що ці затримки мають наслідки — Україну перевершили в озброєнні, що дозволило Росії просуватися вперед на лінії фронту.
Генсек підкреслив, що Україні ще не пізно перемогти, тому що наближається додаткова підтримка.
Він нагадав, що на зустрічі міністрів оборони НАТО та президента Зеленського минулого тижня члени Альянсу визнали невідкладність і погодилися посилити підтримку.
Також він привітав рішення Конгресу США схвалити понад 60 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні.
Генсек сказав, що впевнений у перемозі України, тому що “їхня справа справедлива, а демократія сильніша за автократію”.
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